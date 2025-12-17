快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

遠東SOGO 永續五力 績優

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）帶領團隊深耕永續，再獲公正媒體評鑑大獎肯定。遠東SOGO／提供
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）帶領團隊深耕永續，再獲公正媒體評鑑大獎肯定。遠東SOGO／提供

遠東SOGO百貨長期實踐ESG，呼應聯合國永續發展目標，同時考量百貨業的經營型態，以「永續關鍵五力」為永續發展主軸，近日獲選「天下永續公民獎」永續百強以及「親子天下友善家庭職場獎」兩項大獎。

「天下永續公民獎」以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」等四大面向評選出台灣最佳永續企業與機構組織，遠東SOGO榮登「永續百強」且名次大幅提升，是入榜20家大型企業服務業中、唯二的未上市上櫃公司，顯示長期自主推展永續，相關作為已超越法規，建立業界典範。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，ESG是提升組織韌性的核心引擎，遠東SOGO積極響應國際倡議、導入國際管理標準，內部建立清楚可遵循的系統化管理，依P（plan）、D（Do）、C（Check）、A（Action）循環流程管理持續改善，以ESG帶動EPS，儘管在大環境不景氣下，依然用綠色消費引領業績增長，提升消費者忠誠度。

在公司治理上，遠東SOGO關注風險管理，積極布局數位變革，透過雲端協作提高系統能效、助攻周年慶，輔以App改版優化顧客旅程，帶來穩健營收。企業承諾方面，專注將人才轉化至高價值服務，打造友善家庭的工作環境，並深化企業永續DNA，使全員具備永續基礎知能。遠東SOGO定期舉辦志工服務日，鼓勵員工和供應商夥伴偕親友參與淨灘、從事公益服務，建立良善循環。

為推動社會參與，以多元競賽與活動，遠東SOGO打造由下而上的永續扎根文化氛圍，並化通路為百貨影響力平台，2024年共計投入資源價值超過8,000萬元，受益人次超過150萬。同時發揮通路優勢，串聯上、中、下游，創建永續價值鏈，展開循環商模，針對供應商則推動綠色採購，以自身經驗與影響力，以大帶小，輔導中小企業建立減碳方案，循環經濟與永續採購績效領先我國百貨業，積極創建永續未來的低碳營運場域。

SOGO 綠色消費 ESG

延伸閱讀

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

SOGO台北店過耶誕點數換購物金會員再領折價券 微風滿萬送萬點

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

紅豆食府「868元吃到飽」！上海生煎包、推車點心無限吃 精選「近30道名饌」菜單一次看

相關新聞

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四...

華新轉型 跨入四大供應鏈…進軍精密製造、發表新品牌

華新麗華轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。華新麗華昨（16）日宣布，發表「冷精棒...

2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助...

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖表示，能源轉型2.0不單只有機會，也伴隨挑戰，2026年是關鍵的過程，台灣從政策面...

生策會：AI 生技發展三優勢 全球少見珍貴條件

生策會昨（16）日舉行會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣在發展AI生技產業具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的A...

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：鼓勵創新 打造經濟繁榮

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）昨（16）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。