遠東SOGO 永續五力 績優

遠東SOGO百貨長期實踐ESG，呼應聯合國永續發展目標，同時考量百貨業的經營型態，以「永續關鍵五力」為永續發展主軸，近日獲選「天下永續公民獎」永續百強以及「親子天下友善家庭職場獎」兩項大獎。

「天下永續公民獎」以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」等四大面向評選出台灣最佳永續企業與機構組織，遠東SOGO榮登「永續百強」且名次大幅提升，是入榜20家大型企業服務業中、唯二的未上市上櫃公司，顯示長期自主推展永續，相關作為已超越法規，建立業界典範。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，ESG是提升組織韌性的核心引擎，遠東SOGO積極響應國際倡議、導入國際管理標準，內部建立清楚可遵循的系統化管理，依P（plan）、D（Do）、C（Check）、A（Action）循環流程管理持續改善，以ESG帶動EPS，儘管在大環境不景氣下，依然用綠色消費引領業績增長，提升消費者忠誠度。

在公司治理上，遠東SOGO關注風險管理，積極布局數位變革，透過雲端協作提高系統能效、助攻周年慶，輔以App改版優化顧客旅程，帶來穩健營收。企業承諾方面，專注將人才轉化至高價值服務，打造友善家庭的工作環境，並深化企業永續DNA，使全員具備永續基礎知能。遠東SOGO定期舉辦志工服務日，鼓勵員工和供應商夥伴偕親友參與淨灘、從事公益服務，建立良善循環。

為推動社會參與，以多元競賽與活動，遠東SOGO打造由下而上的永續扎根文化氛圍，並化通路為百貨影響力平台，2024年共計投入資源價值超過8,000萬元，受益人次超過150萬。同時發揮通路優勢，串聯上、中、下游，創建永續價值鏈，展開循環商模，針對供應商則推動綠色採購，以自身經驗與影響力，以大帶小，輔導中小企業建立減碳方案，循環經濟與永續採購績效領先我國百貨業，積極創建永續未來的低碳營運場域。