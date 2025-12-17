能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

元大金控（2885）集團子公司元大投信董事長劉宗聖表示，能源轉型2.0不單只有機會，也伴隨挑戰，2026年是關鍵的過程，台灣從政策面跨入產業、企業的實務面。而在ESG之路，他直言「不能沒有E（Environment），也不能只有E。」

經濟日報明（18）日將舉辦「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」，劉宗聖將出席專題座談，主題為「打造淨零競爭力」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

劉宗聖指出，ESG缺一不可，舉例來說，2022年間特斯拉曾經被標普500 ESG指數剔除，即代表一家公司只有E是不夠的；反之，石油巨頭埃克森美孚耕耘S、G等項目，成為ESG指數成分股，顯示ESG從1.0邁入2.0，已經從過去的負面表列，到現在的Social Good，國防也算是ESG 2.0的一環。

他認為，2026年兩大轉變值得關注，第一，碳費開徵；第二，IFRS永續揭露準則須包含IFRS S1及IFRS S2，意味從財務資訊永續化到永續資訊財務化。此外，AI在ESG發展也扮演關鍵角色，除提供電力的節能、創能、儲能外，AI也扮演協助ESG發展的關鍵角色。

他提到，元大投信獲得第二屆永續金融評鑑前25%，且是唯一的投信業者，並自願揭露範疇三資訊等永續深化，取得金管會發布的「鼓勵投信躍進計畫」條件之一。

元大投信內部響應綠色採購、推動永續供應鏈管理、成立永續發展委員會，落實董監問責機制、推動董監事進修藍圖、全體員工連結永續績效指標、更積極透過數位服務打造投資低碳環境，包含推行ETF數位對帳單等無紙化數位金融服務，及推出國內首檔ESG ETF-元大臺灣ESG永續（00850），引領ESG投資。

元大投信並自2022年12月起每年購買綠電，朝100%使用綠電目標前進；致力藉由書籍與投資人溝通ESG永續投資對金融產品影響力，包括《ESG 12堂趨勢課：用最簡單的方式，找到永續的投資價值》等。