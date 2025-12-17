2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助企業提升轉型動能，回應全球供應鏈快速變動的挑戰，並支持產業立足台灣、布局全球。

經濟日報、臺灣大學昨日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）來台演講。本次大師論壇由台新新光金控（2887）、凱基金控（2883）、亞洲大學協辦。

葉俊顯致詞時表示，此次論壇邀請羅賓森演講，為台灣帶來三大重要啟發。首先，羅賓森為政治經濟學與發展經濟學的重要學者，此次以「國家體制與經濟成長」為題發表專題演講，從制度選擇的角度，思考國家制度如何形塑競爭力與創新能力，進而影響經濟成長，對台灣未來政策與發展方向具重要參考價值。

其次，葉俊顯表示，民主多元制度有助前瞻政策布局，並提升產業競爭力。台灣在全球化浪潮中逐步發展出民主、多元經濟體制，政府為維持這股動能並促進均衡發展，從「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」到半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，持續深化產業布局。

第三，葉俊顯感謝羅賓森肯定台灣是「世界經濟史上的成功故事」，政府將持續汲取其在國家發展以及制度設計上的研究成果，作為政策與制度精進的重要參考，支持產業立足台灣、布局全球。

臺大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響國家興衰，在當前高度地緣政治風險與區域競爭升溫的環境下，政府、國會與社會間的理性溝通與互信，將是國家能否持續進步的關鍵。

陳文章指出，無論是威權體制或民主體制，政治權力運作方式都會影響政治與經濟發展，台灣的民主制度發展多年，政府、國會與地方治理體系並存，彼此間如何有效溝通，將直接影響制度運作與國家整體競爭力。