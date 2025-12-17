快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟日報與臺灣大學昨日共同舉辦2025大師論壇，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（左四）來台，並與臺大經濟系教授林明仁（左起）、臺大校長陳文章、行政院政委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、凱基投顧董事長朱晏民、亞洲大學校長蔡進發、經濟日報社長劉永平合影。記者林俊良／攝影
經濟日報與臺灣大學昨日共同舉辦2025大師論壇，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（左四）來台，並與臺大經濟系教授林明仁（左起）、臺大校長陳文章、行政院政委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、凱基投顧董事長朱晏民、亞洲大學校長蔡進發、經濟日報社長劉永平合影。記者林俊良／攝影

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助企業提升轉型動能，回應全球供應鏈快速變動的挑戰，並支持產業立足台灣、布局全球。

經濟日報、臺灣大學昨日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）來台演講。本次大師論壇由台新新光金控（2887）、凱基金控（2883）、亞洲大學協辦。

葉俊顯致詞時表示，此次論壇邀請羅賓森演講，為台灣帶來三大重要啟發。首先，羅賓森為政治經濟學與發展經濟學的重要學者，此次以「國家體制與經濟成長」為題發表專題演講，從制度選擇的角度，思考國家制度如何形塑競爭力與創新能力，進而影響經濟成長，對台灣未來政策與發展方向具重要參考價值。

其次，葉俊顯表示，民主多元制度有助前瞻政策布局，並提升產業競爭力。台灣在全球化浪潮中逐步發展出民主、多元經濟體制，政府為維持這股動能並促進均衡發展，從「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」到半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，持續深化產業布局。

第三，葉俊顯感謝羅賓森肯定台灣是「世界經濟史上的成功故事」，政府將持續汲取其在國家發展以及制度設計上的研究成果，作為政策與制度精進的重要參考，支持產業立足台灣、布局全球。

臺大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響國家興衰，在當前高度地緣政治風險與區域競爭升溫的環境下，政府、國會與社會間的理性溝通與互信，將是國家能否持續進步的關鍵。

陳文章指出，無論是威權體制或民主體制，政治權力運作方式都會影響政治與經濟發展，台灣的民主制度發展多年，政府、國會與地方治理體系並存，彼此間如何有效溝通，將直接影響制度運作與國家整體競爭力。

台新新光金控 地緣政治風險 葉俊顯

延伸閱讀

綠黨團：不副署防國會暴衝 恢復憲法法庭可解朝野僵局

賴總統創新名詞「在野獨裁」 學者：獨裁主要是行政權

大師論壇登場 貝爾經濟學獎得主 羅賓森來了

經濟日報社論／諾貝爾大師肯定台灣廣納式制度

相關新聞

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四...

華新轉型 跨入四大供應鏈…進軍精密製造、發表新品牌

華新麗華轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。華新麗華昨（16）日宣布，發表「冷精棒...

2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助...

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖表示，能源轉型2.0不單只有機會，也伴隨挑戰，2026年是關鍵的過程，台灣從政策面...

生策會：AI 生技發展三優勢 全球少見珍貴條件

生策會昨（16）日舉行會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣在發展AI生技產業具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的A...

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：鼓勵創新 打造經濟繁榮

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）昨（16）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。