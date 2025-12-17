快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

聽新聞
0:00 / 0:00

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
衛福部長石崇良。記者蘇健忠／攝影
衛福部長石崇良。記者蘇健忠／攝影

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四、五年內逐年完成，加上其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期投入金額將逾千億元。

生策會昨日舉行會員大會，經濟部長龔明鑫、政務委員吳誠文、石崇良共同發表「2026大健康產業發展與政策展望」演講，並作上述宣示。

石崇良表示，台灣發展大健康醫療生技產業正面臨多項挑戰與機會。挑戰包括人口結構高齡化、健保收入侷限、全球藥品供應風險、疾病與環境交互影響，與數位落差與資料散落、整合不足等；機會則有政策與資源支持、精準醫療加速發展、提升藥物供應鏈韌性，及AI、大數據、智慧醫療應用等。

他提到，政府發展大健康醫療生技產業，已做好資源準備，若不包括健保預算在內，目前公務預算已編列五年489億元的「健康台灣深耕計畫」；明年起四年約245億至360億元的「國家藥品韌性整備計畫」，這項計畫已定案並送至立法院審查。

石崇良強調，除了這些超過800億元的計畫之外，有其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期共將有超過千億元預算。

另外，明年生醫法規推進將聚焦三大主軸。首先，「再生醫療法」相關配套執法已完成，將於明年1月1日施行。對產業的重點包括「附款許可」（conditional approval），可放寬再生醫療製劑加速上市，同時也須確保上市後的安全監測；目前「特管法」核准的細胞治療項目將可無縫接軌上路。

其次，《全民健康保險資料的管理條例》已於今年12月完成立法院審議，待總統公布後即啟動後續執法作業，預計半年內完成上路，明年中開始實施，屆時健保資料庫將可開放政府機關、醫療機構、學術研究機構與大學，以及受政府委託的機關、法人單位使用，產業界則可透過產學合作，取得相關資源。

第三，《人體生物資料庫管理條例》已完成行政院第一輪審查，預計明年1月送交立法院審查，期待在下個會期完成通過，這個法案將直接開放授權產業界能使用。

生技產業 健保 立法院

延伸閱讀

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署

衛福部霸凌案5人遭彈劾 石崇良：有新事證擬重啟調查 不冤枉任何人

社救法修法卡關 石崇良：需考量財劃法衝擊 虛擬所得從寬需再議

相關新聞

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四...

華新轉型 跨入四大供應鏈…進軍精密製造、發表新品牌

華新麗華轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。華新麗華昨（16）日宣布，發表「冷精棒...

2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助...

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖表示，能源轉型2.0不單只有機會，也伴隨挑戰，2026年是關鍵的過程，台灣從政策面...

生策會：AI 生技發展三優勢 全球少見珍貴條件

生策會昨（16）日舉行會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣在發展AI生技產業具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的A...

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：鼓勵創新 打造經濟繁榮

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）昨（16）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。