政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四、五年內逐年完成，加上其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期投入金額將逾千億元。

生策會昨日舉行會員大會，經濟部長龔明鑫、政務委員吳誠文、石崇良共同發表「2026大健康產業發展與政策展望」演講，並作上述宣示。

石崇良表示，台灣發展大健康醫療生技產業正面臨多項挑戰與機會。挑戰包括人口結構高齡化、健保收入侷限、全球藥品供應風險、疾病與環境交互影響，與數位落差與資料散落、整合不足等；機會則有政策與資源支持、精準醫療加速發展、提升藥物供應鏈韌性，及AI、大數據、智慧醫療應用等。

他提到，政府發展大健康醫療生技產業，已做好資源準備，若不包括健保預算在內，目前公務預算已編列五年489億元的「健康台灣深耕計畫」；明年起四年約245億至360億元的「國家藥品韌性整備計畫」，這項計畫已定案並送至立法院審查。

石崇良強調，除了這些超過800億元的計畫之外，有其他產業型計畫正在行政院爭取中，預期共將有超過千億元預算。

另外，明年生醫法規推進將聚焦三大主軸。首先，「再生醫療法」相關配套執法已完成，將於明年1月1日施行。對產業的重點包括「附款許可」（conditional approval），可放寬再生醫療製劑加速上市，同時也須確保上市後的安全監測；目前「特管法」核准的細胞治療項目將可無縫接軌上路。

其次，《全民健康保險資料的管理條例》已於今年12月完成立法院審議，待總統公布後即啟動後續執法作業，預計半年內完成上路，明年中開始實施，屆時健保資料庫將可開放政府機關、醫療機構、學術研究機構與大學，以及受政府委託的機關、法人單位使用，產業界則可透過產學合作，取得相關資源。

第三，《人體生物資料庫管理條例》已完成行政院第一輪審查，預計明年1月送交立法院審查，期待在下個會期完成通過，這個法案將直接開放授權產業界能使用。