生策會：AI 生技發展三優勢 全球少見珍貴條件

生策會昨（16）日舉行會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣在發展AI生技產業具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的AI晶片製造力、連續多年世界第一的醫療服務品質，還有全民健保累積的完整臨床數據。

翁啟惠指出，上述這三項特殊條件是奠定發展AI生技產業基礎的最重要條件。其中，全民健保資料庫數據尤為難得。

針對全民健保臨床數據，由政府催生成立的「台灣健康網路平台公司」，已於11月28日完成發起人會議及第一次董事會，遴選生策會副會長、中研院院士楊泮池為第一屆董事長，公司預計12月20日前完成所有必要程序。

楊泮池表示，一旦法規上路，將開始爭取健保資料庫授權使用。

經濟部長龔明鑫昨日應生策會邀請發表演講時表示，台灣生技產業能量其實可以在全球扮演一定角色；尤其如果再導入AI能量，有機會在全世界扮演更重要角色。「我們可以有這樣的期待，也要有這樣的自信。」

他表示，目前生技產業營業額約7,000多億元，其中數位醫療與再生醫療是成長最快的領域，主因這兩項總量還不算大，但反而凸顯一個很清楚方向：數位醫療與再生醫療確實是未來非常重要發展方向。

但龔明鑫也提醒一個結構性問題，生醫產業股票市值大概已到 1.6兆到1.7兆元，與7,000多億元的營業額的數字差距非常大，期許產官合作讓兩者鴻溝弭平。

他以藥品與醫療器材兩大類別說明。藥品方面，我們的基礎環境相對完整，也具備一定外銷能力。接下來關鍵在於如何強化產品開發與通路能力，努力將研發與量產有效銜接，並透過團隊與平台把上中下游整合起來，形成更有規模的合作與產值落地。

龔明鑫指出，政府正要運用計畫加速新藥研發，並推動藥品能夠在地製造。過去台灣習慣藥品開發後與國際藥商合作、推向海外；但現在也希望，若條件允許，開發出來的藥品能在地製造，才能把產值留在台灣、把營收做大。有了產值，才能吸引更多人才與資源投入，讓產業形成正向循環。

醫療器材方面，台灣擁有ICT的底子，加上AI工程能力，這是推進智慧醫材與數位醫療的關鍵優勢。同時，健保體系及其資料治理與資料使用規則，牽涉到哪些資料可進一步支援商業應用。這也是必須被妥善處理的議題。台灣目前已有許多醫療端導入智慧醫療方案與AI發展方案，這也構成我們在醫材領域的重要優勢。