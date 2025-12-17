萬海砸154億 買六艘節能船

萬海航運（2615）昨（16）日公告擴大節能船隊布局，首度採購六艘6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪，每艘平均金額為7,520萬美元至8,200萬美元，交易總金額為4.51億美元至4.92億美元（約139.9億元至154.6億元）。

萬海表示，基於集團長期發展與整體營運考量繼續擴建節能船舶，這次是首度訂造LNG的節能船舶，公告的金額已包含船舶升級設備金額。

國內的海運專家指出，全球狂推節能減碳的大浪襲來，再加上海運市場瞬息萬變，考驗著海運業者的購船決策，任何的決策一不小心就會失去競爭力，國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海為未來預做準備，積極大手筆買船搶市場商機。

萬海手上現金滿滿，如何善用現金為未來能做準備，成為在全球貨櫃輪競賽中勝出的重要關鍵，萬海近年來不斷造船，造船規模已經超過陽明，隨著新船不斷交船，萬海的競爭力大幅提升，2025年三艘1.3萬TEU 新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率。

目前萬海的船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合ESG節能減排要求並提升營運競爭力。2026年至2030年，萬海將接收訂造的30艘新造船，其中包括7,000TEU兩艘、8,700TEU 16艘，以及1.6萬TEU大型船舶12艘，未來新增運力將達34.5萬TEU。

萬海近年來擴大造船，新船不斷加入推升全球市占及業績穩健成長，在全球海運市場的競爭力開始被看見，根據日前Alphaliner統計到今年5月底的報告，全球共六家貨櫃輪市值突破百億美元，萬海就是其中一家。