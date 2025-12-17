快訊

華新轉型 跨入四大供應鏈…進軍精密製造、發表新品牌

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新麗華發表不銹鋼新品牌「奇沃 Steeval™」，董事長焦佑倫（左三）率領經營團隊出席發表會。記者朱曼寧／攝影
華新麗華發表不銹鋼新品牌「奇沃 Steeval™」，董事長焦佑倫（左三）率領經營團隊出席發表會。記者朱曼寧／攝影

華新麗華（1605）轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。華新麗華昨（16）日宣布，發表「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」。華新麗華董事長焦佑倫表示，將推動自身與產業鏈轉型升級。

焦佑倫表示，順應全球精密製造市場快速成長，將從材料製造業走入與客戶共研共創、提供技術服務解決方案的新時代，並攜手產業上下游打造全新生態圈，共同競逐國際賽道。

焦佑倫表示，台灣鋼鐵業跨入精密製造業，對於品質要求提升，華新將從單純提供不銹鋼材料，轉為全方位解決方案提供者。華新以推動台灣製造業生態鏈升級為使命，從產品、製程以至於服務等全面提升，讓隱形冠軍浮上檯面、共創多贏。

華新轉型暨不鏽鋼新品牌推展概況

華新2022年啟動高值化及全球化轉型策略，展開歐洲布局，切入汽車、航太與能源等市場。華新表示，下一個版圖就是AI、機器人。

華新憑藉全球不銹鋼棒材市占率第一、歐洲經驗積累的技術與客戶渠道、遍布全球的服務據點、國際級治金設備與智能製造等多重優勢，不僅推出冷精棒品牌「奇沃Steeval™」，更攜手金屬工業研究發展中心等學研單位，從材料改質升級出發，擴大產業應用觸及。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡表示，「奇沃Steeval™」將協助台灣製造升級，在精密製造領域，提供穩定充足且可靠的材料與技術服務並強化與產業連結。

華新麗華副董事長王錫欽表示，華新不銹鋼事業的產能約達130萬噸，其中，高值化的冷精棒已為全球供應最多，明年可達18萬噸，在台灣、大陸及歐洲皆有生產。

針對未來策略，王錫欽表示，不銹鋼在新興趨勢及尖端應用有可觀成長空間，集團推動品種多元、品級高端、品質精良三品並進的策略，讓「奇沃Steeval™」，成為尖端產業的不銹鋼材料首選。

材料 供應鏈 台灣製

