統一超創造咖啡渣新價值

根據國際咖啡組織統計，2023年全台喝掉超過40億杯咖啡，統一超商（2912）旗下7-ELEVEN門市及關係企業星巴克自主實踐永續行動，今年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，目前7-ELEVEN有近400家門市加入，累計共約回收近20公噸咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值。

統一超商自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」，從建置「永續農場」、開發「永續商品」到提供「咖啡渣自取服務」。7-ELEVEN率零售業之先啟動「永續農場」計畫，以「一杯咖啡友善土地」為出發點，將門市咖啡渣進行回收並以農業生技，混合有機物後，進行肥料造粒，並與門市回收即期、已開封或不良報廢品利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，迄今生產約3萬顆新鮮高麗菜、美生菜加入鮮食餐盒、香蕉約30萬根及玉米約2萬根，再回到7-ELEVEN販售，已有逾百萬名消費者共同響應。

CITY CAFE在地陪伴逾20年，2024年CITY CAFE進一步探索咖啡渣回收再利用可能性，展開「咖啡渣循環再生」計畫，藉由門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，首度結合B型企業認證，並獲得拿下多項國際大獎的「ccilu馳綠」品牌合作，使用CITY CAFE咖啡渣回收製成的T-Shirt、漁夫帽、襪子等，首度推出「CITY CAFE咖啡渣-城市潮流集點Go活動」。

2025年再次延續此計畫，CITY CAFE與B型企業認證，與得過國家永續發展獎的「阿原YUAN肥皂」、「ccilu馳綠國際」合作，將門市產出的咖啡渣透過繁複工序製成相關永續商品，像是咖啡皂、托特包、電腦包、飲料提袋等，推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，藉由此計畫推動咖啡渣再利用，兩年來已有上萬名消費者響應。

不僅如此，關係企業星巴克一直以來致力將環境與地球變的更為美好，持續推廣咖啡渣循環再利用，邀請大家可自備容器至星巴克門市免費索取咖啡渣，同時也透過推行全門市提供循環杯租借服務，節省一次性紙杯，自備環保杯折扣10元的方式，鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，將日常飲用咖啡後的資源轉化為生活中的永續小行動，一起為土地帶來更多正向能量。