快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

統一超創造咖啡渣新價值

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
7-ELEVEN與獲得多項國際大獎在地企業「阿原YUAN肥皂」合作，運用回收CITY CAFE咖啡渣製成手工咖啡皂。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN與獲得多項國際大獎在地企業「阿原YUAN肥皂」合作，運用回收CITY CAFE咖啡渣製成手工咖啡皂。7-ELEVEN／提供

根據國際咖啡組織統計，2023年全台喝掉超過40億杯咖啡，統一超商（2912）旗下7-ELEVEN門市及關係企業星巴克自主實踐永續行動，今年取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN的咖啡渣執行資源循環利用計畫進行系統化回收再製處理，目前7-ELEVEN有近400家門市加入，累計共約回收近20公噸咖啡渣，讓咖啡渣有再利用價值。

統一超商自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」，從建置「永續農場」、開發「永續商品」到提供「咖啡渣自取服務」。7-ELEVEN率零售業之先啟動「永續農場」計畫，以「一杯咖啡友善土地」為出發點，將門市咖啡渣進行回收並以農業生技，混合有機物後，進行肥料造粒，並與門市回收即期、已開封或不良報廢品利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，迄今生產約3萬顆新鮮高麗菜、美生菜加入鮮食餐盒、香蕉約30萬根及玉米約2萬根，再回到7-ELEVEN販售，已有逾百萬名消費者共同響應。

CITY CAFE在地陪伴逾20年，2024年CITY CAFE進一步探索咖啡渣回收再利用可能性，展開「咖啡渣循環再生」計畫，藉由門市系統性回收機制，回收咖啡渣製成機能布料與鞋材，首度結合B型企業認證，並獲得拿下多項國際大獎的「ccilu馳綠」品牌合作，使用CITY CAFE咖啡渣回收製成的T-Shirt、漁夫帽、襪子等，首度推出「CITY CAFE咖啡渣-城市潮流集點Go活動」。

2025年再次延續此計畫，CITY CAFE與B型企業認證，與得過國家永續發展獎的「阿原YUAN肥皂」、「ccilu馳綠國際」合作，將門市產出的咖啡渣透過繁複工序製成相關永續商品，像是咖啡皂、托特包、電腦包、飲料提袋等，推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，邀請消費者「從這杯開始，與世界共好」，藉由此計畫推動咖啡渣再利用，兩年來已有上萬名消費者響應。

不僅如此，關係企業星巴克一直以來致力將環境與地球變的更為美好，持續推廣咖啡渣循環再利用，邀請大家可自備容器至星巴克門市免費索取咖啡渣，同時也透過推行全門市提供循環杯租借服務，節省一次性紙杯，自備環保杯折扣10元的方式，鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，將日常飲用咖啡後的資源轉化為生活中的永續小行動，一起為土地帶來更多正向能量。

咖啡 農業生技 統一超商

延伸閱讀

歐客佬賣假精品咖啡被辦 咖啡界人士：選擇有信譽店家才能輕鬆喝咖啡

歐客佬咖啡遭控涉賣「假世界冠軍豆」？中市府：查獲標示不符送辦

慢活系北歐風咖啡館！隱身廟宇旁、寵物友善 南投國姓「妮珂森咖啡」

涉假冒精品咖啡欺騙消費者 台中歐客佬咖啡違反食安法送辦

相關新聞

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部長石崇良昨（16）日表示，已編列逾800億元預算，將啟動「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，擬於未來四...

華新轉型 跨入四大供應鏈…進軍精密製造、發表新品牌

華新麗華轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。華新麗華昨（16）日宣布，發表「冷精棒...

2025大師論壇／行政院政務委員葉俊顯：民主有助產業競爭力

行政院政務委員葉俊顯昨（16）日表示，政府推動AI新十大建設、六大部門減碳行動計畫，促進AI產業化、產業AI化，全面協助...

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖表示，能源轉型2.0不單只有機會，也伴隨挑戰，2026年是關鍵的過程，台灣從政策面...

生策會：AI 生技發展三優勢 全球少見珍貴條件

生策會昨（16）日舉行會員大會，生策會長翁啟惠指出，台灣在發展AI生技產業具備三項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的A...

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：鼓勵創新 打造經濟繁榮

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森（James A. Robinson）昨（16）日指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。