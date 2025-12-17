遠東SOGO 以人為本 展現品牌形象

遠東SOGO百貨以「關懷員工、支持工作與生活平衡、尊重多元」為理念，打造兼具彈性、支持與關懷的友善職場，相關措施不僅提升員工滿意度與歸屬感，也促進組織的穩定成長，今年榮獲《親子天下》「友善家庭職場獎」，是唯一獲獎的百貨業，再次展現以人為本的雇主品牌形象。

遠東SOGO每年進行員工意見調查，傾聽員工聲音，針對問卷結果舉辦工作坊，深入訪談，進而設計友善舉措，以回應員工的真實需求，近三年育嬰留職停薪復職率及復職周年留任率皆高於八成。

面對高齡化、少子化等家庭結構改變，遠東SOGO深刻理解員工在不同人生階段的照顧挑戰，推出一系列優於勞基法與業界規定的家庭友善措施，包括彈性工時、生育補助金、育兒津貼、孕期職務調整、女性夜間工作車費補助，首創育嬰縮短工時有薪假、育嬰留停職代津貼、定期提供育兒與親職支持服務、舉辦親子文化體驗活動、兩年一次高規格健檢等，讓職場環境更貼近工作與生活平衡。另設有EAPs心理健康諮詢資源，從情緒、家庭壓力到職涯議題都能獲得專業陪伴。

其中，首創的「育嬰留停職務代理人津貼」，不僅讓申請留停的同仁無後顧之憂，也實質感謝代理的同仁，創造「相互支持、團隊共好」的正向文化，更因此項開創性措施，獲得《親子天下》「友善家庭職場獎」。遠東SOGO表示，該措施2025年元旦公告後，截至2025年7月，已有29人次申請，代理同仁可獲育嬰留停人員職稱平均薪資60%的實質津貼。

主辦單位指出，遠東SOGO針對育嬰留停期間的「育嬰留停職務代理人津貼」，不僅是零售業首見，也是大型企業首創。評審蔡淯玲說，這是本屆唯一給代理人60%薪資的大型企業，極具示範意義。