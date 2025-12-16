行政治理／總統府副秘書長何志偉 A.I.T式管理 高效精準

總統府副秘書長何志偉上任至今約一年半，累積不少行政管理心得。他獨創「A.I.T.」決策管理，講究高效率工作模式，將會議時間減短到5分鐘內結束，精準執行重要項目。此外，其團隊全面導入AI協助管理，何志偉大膽預言，AI未來將成為一種「基本人權」。

5分鐘會議 事情簡單化

何志偉說，他的決策風格非常明確，可以濃縮為三個英文字母「A.I.T.」。A是Ask，首先要釐清問題。I是Integrate，資源整合，確認需要找誰協助、運用哪些資源。T是Timing，要掌握時機，在對的時間點，進行有效的執行。

畢業於加州州立大學富勒頓分校財金系學士、南加州大學公共行政碩士（MPA）等校，何志偉具有紮實的公行、財經與資管背景，深知處理公共事務時，首要任務是將問題定義（ID）清楚。管理的本質在於「Make things simple.」（把事情變簡單），才有利於理解跟溝通，提升執行精準度與速度。

人格特質牽涉管理風格的種類，何志偉透露，在16型人格中，他是ENTJ（指揮官），具備外向、直覺、思考與判斷的特質。但他認為除了領導力，更重要的是「同理心」（Compassion），所謂「慣老闆」會要求隨時找得到員工，他則重視「老闆要隨時能被找得到」。

講究高效工作，少不了AI助力。何志偉預言，AI將會成為未來的基本人權。科技確實能提升效率與判斷力，讓電腦去處理重複性的工作，把「人腦」留給真正的思考與決策，這才是智慧化管理的真諦。他的團隊也已經全面導入AI協助管理。

何志偉舉例，他會訓練專屬AI，要求AI「以智商160的版本回應問題」。推動如T-Pass月票等政策時，甚至會進行「紅隊演練」，請AI針對他的論述進行攻擊與反駁，藉此除錯（Debug）。他也很榮幸推動總統府內部的AI建置，讓每月5,000封的民眾陳情信，能有效利用分散式運算處理資料。

智慧化經營 善用AI助力

這段時間以來近距離觀察「大老闆」，何志偉感佩於賴清德總統「問診式」領導風格，以及「對症下藥」的直接溝通方式，「在賴總統身邊，有一件事最棒，就是不要讓下面的人猜你在想什麼」，精準度的表達，令他直呼真是幸福企業。

此外，賴總統也善於運用AI工具。何志偉透露，賴總統對於AI的理解程度，比大家想像中還要高非常多。團隊也不避諱在總統面前操作AI，協助政務進行議題分類、資料彙整、邏輯推演。為了傳達對AI的重視，賴總統也已經宣示，「AI新十大建設」將協助台灣創造15兆元產值。

至於任職這一年半印象最深刻之事，何志偉說，就是2024年12月初，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴。當時，恰逢賴總統出訪友邦帛琉、府秘潘孟安隨行，何志偉成了代理秘書長，獨自鎮守總統府，在辦公室睡了四晚，隨時掌握東亞沿岸動向，令他相當焦慮，幸好最後事件和平落幕。