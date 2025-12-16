行銷線上／打造客戶成功 公司成長關鍵

不論是B2B還是B2C，只要是訂閱制服務，客戶成功團隊的角色會直接影響續約率、營收穩定度，以及公司能否真正做到規模化。多數企業建立客戶成功團隊（Customer Success，CS）會遇到這樣的類似問題：團隊到底要長成什麼樣子？工作範圍應該到哪裡？什麼時間點需要成立正式編制？

從我長期觀察台灣SaaS的經驗來看，CS的成長大致會經過四個階段。

第一階段：業務全包期，「先簽約、再處理後續」。在年度經常性收入（ARR）尚未突破一定規模前，常見業務負責銷售、導入、教學、售後支援，一人身兼多職。

直到客戶數逐漸增加、場景變得更多元，問題一一浮現：教學不完全、導入不一致、體驗落差大，都會造成後續留存的壓力。這時會意識到，不能靠業務獨自支撐整個客戶旅程。

第二階段：跨部門虛擬CS團隊，「大家輪流救火」。在這階段後，雖然尚未成立正式CS部門，但已能清楚感受到「需要專責人員」。於是形成一種常見型態：行銷、客服、業務開始輪流支援客戶，誰看到問題誰先回，資訊散落在LINE、Email、通話記錄之間。

在我訪談的一家CRM新創公司，團隊就分享過：「我們早期把所有客戶都放在同一個LINE群，只要訊息跳出來，看到的人就先處理。」

這樣的運作方式雖然能快速反應，但也容易造成問題，客戶不知道該找誰，團隊無法明確知道誰負責什麼；也很苦惱，資訊無法追蹤，難以做分析。但並非壞事，它代表公司真的開始「有客戶量」，並且開始累積足以產生SOP與正式客戶成功歷程。

第三階段：客戶成功部門成形，「從被動救火到主動服務」。當客戶量成長到一定程度後，公司會意識需要正式編制。

以我訪談過的慧景科技來說，他們發現直接透過LINE回覆客戶雖然快，但時間一久，客訴內容會大量堆疊、無法分類，也無法追蹤哪些屬於導入問題、哪些屬於設備或網通問題。

後來，他們將所有管道（包含LINE、Whatsapp等）收集到的問題，透過導入客服工單系統，來達成「分類、追蹤、轉派」的功能，這不僅降低人員負擔，也讓公司能量化客戶問題的來源，找出真正需要優化的地方。

我滿喜歡他們展現的一段話，也是台灣SaaS在第三階段典型表現：「我們不會依靠某個人記得什麼事，而是讓系統記得。」

第四階段：數據化與自動化，「效率不是靠加人，而是靠系統」。公司在此階段發現，客戶成功團隊工作量增加速度，永遠比公司能招募的速度快。

產品導入不只是「按按鈕」，而是需要理解客戶實際工作環境、設備相容性、使用者行為等多項變因。客戶成功團隊的工作，不僅是教會客戶怎麼用，更要判斷為什麼客戶用不起來。

當流程能拆解成資料、資料能變成訊號、訊號能驅動行動時，團隊才真正有機會在不增加人力情況下放大效率，從「人力堆疊」走向「系統效率」。

客戶成功團隊的成熟度，其實是決定一家公司能否走向國際市場的關鍵。當企業能清楚知道自己在哪裡，就能更準確往下一步邁進。客戶成功團隊的核心並不是「回覆客戶問題」，而是讓客戶持續看到價值、願意留下、並與企業一起成長。這條成熟化之路，是每一家公司的必經旅程。