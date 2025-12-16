快訊

管理錦囊／加減方程式 放大利潤空間

經濟日報／ 佘通權（前中華工商研究院副教授）

一般來說，企業的營收增加，利潤才會增加，雖不利於節稅，但有利於創造資本價值， EPS也會隨著提高，EPS提高，股價提高，比節稅更有利。

增加利潤的方法主要是開源與節流兩個方向，但在當今經濟環境劇烈變化的情境下，想要增加訂單或維持營收都不是那麼容易，但節流可收立竿見影之效。

美國管理大師奧斯朋博士著作《運用想像力》一書中，透過加減乘除方程式的結合，讓企業思考各種可能採用的答案。其中，若善用「加法」的探索，可以提升績效。例如，燉肉通常比蒸肉煮肉花的時間長，才會燜得爛；旺季時訂單增加，需要排加班，雇主不要吝於支付加班費，畢竟訂單所創造的利潤扣除加班費還綽綽有餘；適時增加支出雖不能節稅，但可增加營收及利潤，可見利潤比節稅更為重要。

透過「減法」方程式的運用上，也可產生節流成果，其中「Reduce-減少」，是從紅海走向藍海策略的其中一項參數，時時運用「縮減」的方法，探尋新觀念，找到方向，達到降低成本的目標。例如，一位作業員原本可以操作一台機器，若能增加為兩台須再聘請一位員工，但增加人工成本會降低利潤，對企業經營產生不利；若一位員工可以訓練成兼作兩個機台，便可提升產值，自然就不必增員，因此降低成本反而比節稅更加重要。

「加法」，是循較此為多的方向，漸進改良，達到提升業績的目的；但若進一步運用加法與減法結合，例如：先減資再增資除了改善財務結構外，同時可以提升股價，一舉兩得。

現在企業正開始編製明年度的預算。唯查現在企業預算，通常是由財務部門一手包辦，無法落實執行。實際上，預算是屬於管理會計的領域，而管理須循P（Plan）、D（Do）、C（Check）、Ａ（Actuon）的流程，由各部門依職掌來編製，然後由各部門自己找差異，才能真正落實預算。

其次，目標擬定必須客觀、合理、可行，若目標訂得太高，優秀人未達標便會出走；反之，目標訂得太低，便沒有挑戰性。有鑑於最近美中貿易大戰的衝擊，雙方加徵關稅結果，導致物價飛漲，帶動原物料成本上升，卻無法完全轉嫁到產品售價上，使得企業業績普遍下滑，對企業經營極為辛苦。

達成目標的策略，一般是增加訂單來開源。但在當今經濟環劇烈蛻變情況下，想要增加訂單，須看客戶的臉色，不是那麼容易。而「降低成本」是屬於全員節流的活動，主動權在自己，比較容易實施。

對企業最有利的措施是既開源又節流，其做法有，選擇對的產品，例如一開始建廠就選擇製造電子與晶圓，依稅法規定可立即享低稅率的優惠，或選擇對的投資地區，例如位於新竹科學園區，其產品所得可享受免稅。

由於未來經濟不確定因素不知會持續多久，有必要在年度開始前，事先擬定精準的預算目標，然後再提出達成目標所須的策略與計畫。沒有獲利基本上沒有所得，也就沒有節稅的問題；企業經營發生虧損，除了符合十年盈虧互抵的抵稅規定，否則並沒有節稅的問題。既開源又節流是企業的最愛，除了提高股價、增加EPS外，還可以享受節稅待遇，一舉三得。

