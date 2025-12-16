趨勢觀察／企業防洩密 落實倫理與智財教育

台積電今年發生兩次重大營業祕密洩密事件，其中，尤以近日資深副總羅唯仁一案最為嚴重。本案可有以下幾點觀察：

首先，羅唯仁退休後，疑似攜帶二奈米以下先進製程關鍵資料，赴美任職英特爾執行副總裁。去職前，台積法務長方淑華詢問其離職後去向，羅回應將到學術機構任職，並未說明將前往英特爾，顯見其誠信深受質疑。

其次，英特爾執行長陳立武表示英特爾完全尊重智慧財產權，並重申沒有證據指出羅涉及任何違法或不當行為。英特爾是一家技術優異且聲譽卓著的世界品牌，但陳立武明知羅唯仁違反競業禁止條款應有規範，依然罔顧法律界限，為特定目的混淆世人價值觀，可謂匪夷所思。

第三，川普於2020年對中發動貿易戰，主因是「其竊取美國技術、智財權和研究成果」，而此舉「威脅到美國的國家安全、保障和經濟」。重視與保護高端科技以及智財權是世界主流規範，各國莫不竭盡全力防堵商業間諜竊取關鍵技術機密。而今發生此事件，川普政府若視若無睹，啟不採雙重標準？

因恐已造成重大傷害，台積已向我國智財及商業法院對羅先生提起訴訟，指控其違反競業禁止與營業祕密相關規定。但關係到美國企業英特爾，這將是一場高難度的跨國智財戰爭，若僅由台積單一企業獨自面對，恐面臨艱難挑戰。

因本事件危及國家經濟與安全，政府單位從各層面蒐集完整關鍵證據後，應作為台積堅實後盾，全力協助其赴美提告，以維護我方權益。惟本案涉及台美複雜地緣政治平衡議題，可能須拿捏分寸審慎處理。

本起事件對其他企業與我國教育有以下幾點啟發：

一、加強誠信正直（integrity）教育：儘管台積在各層面做了眾多努力，但若從結果來看，依然發生憾事。由此可知，其他企業更應重視公司治理並思索如何加強誠信正直教育。企業可從制度面做起，例如，透過科技機制導入定期誠信風險評估、明確訂定行為準則（如利益衝突揭露）、讓教育聚焦在「可能出事的地方」等，以建立誠信正直組織文化。

二、建立明確且透明的評估標準接班制度：企業接班是一項「高風險易內傷」需要被正視的重要管理難題。再則，若有兩組以上競爭者，落選方常會產生認知落差與不平的失衡心理，極可能導致其失望而離職，甚且帶走客戶、人才或技術機密資料，造成組織分裂與經營風險。因而，建立明確的評估標準接班制度，經由公正公開且透明的升任過程，減輕候選人之質疑以及對最終結果的不平感，方可適度降低後續衍生的各項問題。

三、落實大學倫理道德教育：本案主角出生在台灣，大學畢業於我國最高學府；卻因個人私利，背棄公司、國家與全民利益，令人深感遺憾。四維八德與品性道德是為人處世的根本，若被忽略或喪失，小則失去個人誠信，大則引發國家社會信任危機。另一方面，教育體系應審視如何重新建構完善的品德教育，讓學生進入職場面臨倫理困境或利益誘惑時，能做出正確抉擇。

四、普及大學智財教育：智慧財產是企業競爭的無形資產，也是科技公司得以勝出的重要關鍵。大學的通識課程應更普及且落實智財教育，特別是營業祕密法，方能讓學生深刻領會其重要性與影響層面，以避免在職場發生此類憾事。