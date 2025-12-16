快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

萬海斥資最多約154億元 首度採購6艘LNG雙燃船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運船。報系資料照
萬海航運船。報系資料照

萬海航運（2615）16日公告擴大節能船隊布局，首度採購6艘6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪，每艘平均金額為7,520萬美元至8,200萬美元，交易總金額為 4.51億美元至4.92億美元，折算台幣約139.9億元至154.6億元。

萬海表示，基於集團長期發展與整體營運考量繼續擴建節能船舶，這次是首度訂造LNG的節能船舶，公告的金額已包含船舶升級設備金額。

萬海手上現金滿滿，如何善用現金為未來做準備，成為在全球貨櫃輪競賽中勝出的重要關鍵，萬海近年來不斷造船，造船規模已經超過陽明海運（2609），隨著新船不斷交船，萬海的競爭力大幅提升，2025年3艘1.3 萬 TEU 新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率。

目前萬海的船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合 ESG 節能減排要求並提升營運競爭力。2026年至2030年，萬海將接收訂造的30 艘新造船，其中，有28艘是甲醇雙燃料船，包括7,000TEU 2 艘、8,700 TEU 16 艘，以及 1.6 萬 TEU 大型船舶 12 艘，未來新增運力將達 34.5 萬 TEU。

萬海 造船 布局

延伸閱讀

確保春節疏運無虞 王忠銘、張永江赴台勘察東海明珠歲修

立院三讀修正船舶法 違反船舶識別最重罰千萬

海纜七法全數三讀 非法危害相關設備可逕行沒收船舶等犯罪工具

船舶廢油處理須配合合格公司 若污染依商港法罰

相關新聞

國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

被動元件大廠國巨（2327）針對16日高雄大發三廠鄰近其他企業的工廠、於中午發生火災發布說明，目前確認，未造成人員受傷，...

台中七期商辦持續升溫 聯聚攜手ACPV引領市場討論熱度

最新市調指出，今年台中七期罕見地出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，企業自用需求與科技產業布局帶動預售商辦成交量攀升。其中，...

萬海斥資最多約154億元 首度採購6艘LNG雙燃船

萬海航運（2615）16日公告擴大節能船隊布局，首度採購6艘6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪，每艘平均金額為...

新天地企業尾牙接單破萬桌年增逾一成 科技廠下單最多

國內宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團16日發表2026馬年外帶年菜，並宣布企業尾牙接單數已突破1萬桌，較去年9,000...

龔明鑫：產值與市值落差大 生技業應積極擴大營運規模

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣生技產業去年營業額約新台幣7754億元，但股票市值高達1.6兆元，產值與市值落差「永遠差一大...

鴻隼機構深耕埔里 「經典維多麗亞」銷售逾4成今開工

以好山好水聞名的南投埔里，隨著國道六號帶來的便捷交通，加上房價親民，區域房市穩定升溫。深耕埔里多年的鴻隼機構，在埔里蛋黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。