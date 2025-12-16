萬海斥資最多約154億元 首度採購6艘LNG雙燃船

萬海航運（2615）16日公告擴大節能船隊布局，首度採購6艘6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪，每艘平均金額為7,520萬美元至8,200萬美元，交易總金額為 4.51億美元至4.92億美元，折算台幣約139.9億元至154.6億元。

萬海表示，基於集團長期發展與整體營運考量繼續擴建節能船舶，這次是首度訂造LNG的節能船舶，公告的金額已包含船舶升級設備金額。

萬海手上現金滿滿，如何善用現金為未來做準備，成為在全球貨櫃輪競賽中勝出的重要關鍵，萬海近年來不斷造船，造船規模已經超過陽明海運（2609），隨著新船不斷交船，萬海的競爭力大幅提升，2025年3艘1.3 萬 TEU 新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率。

目前萬海的船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合 ESG 節能減排要求並提升營運競爭力。2026年至2030年，萬海將接收訂造的30 艘新造船，其中，有28艘是甲醇雙燃料船，包括7,000TEU 2 艘、8,700 TEU 16 艘，以及 1.6 萬 TEU 大型船舶 12 艘，未來新增運力將達 34.5 萬 TEU。