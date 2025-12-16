快訊

新天地企業尾牙接單破萬桌年增逾一成 科技廠下單最多

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新天地餐飲集團發表2026馬年外帶年菜專案《金馬賀雅．馬年迎春外帶年菜》。記者宋健生/攝影
新天地餐飲集團發表2026馬年外帶年菜專案《金馬賀雅．馬年迎春外帶年菜》。記者宋健生/攝影

國內宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團16日發表2026馬年外帶年菜，並宣布企業尾牙接單數已突破1萬桌，較去年9,000桌成長逾一成，其中科技業廠商下單最多，比重逾六成，訂桌單價約1.2萬至1.4萬元，約與去年持平。

新天地表示，儘管全球經濟環境不佳，但台灣半導體等高科技產業相對暢旺，這也反映在企業尾牙的訂桌現況，至於非科技業的一般產業廠商，平均訂桌單價約9,000元至1.2萬元間。另外，集團也開始接明年的企業春酒宴。

2026年農曆春節即將到來，台灣年菜產值規模預估突破60億元大關。新天地餐飲集團今天發表2026馬年外帶年菜專案《金馬賀雅．馬年迎春外帶年菜》，強調除夕現做熱食，精緻海陸饗宴，搶攻團圓商機。

在菜色配置上，新天地發揮採購規模優勢，選用帝王蟹、紅蟳螃蟹、石斑魚等高價值海味，構建強大的「海陸雙饗」視覺與味覺體驗。此舉不僅強化品牌在高端年菜市場的競爭力，也透過高單價食材，提升單客平均貢獻度。

去年，新天地外帶年菜約1,400套，今年目標訂為1,500套，可挹注約2,000萬元營收，至於全台8家餐廳的館內圍爐，訂桌率也超過九成，即將滿桌。

新天地預期，包括企業尾牙、年菜及圍爐宴，業績可成長一成。新天地今年前11月合併營收14.27億元、年減6.2%。

不同於電商平台主打的冷凍包裝，新天地憑藉大型宴會廳的產能優勢，堅持「除夕現做、熱食即食」，並優化「快速取餐流線」目的在精準切入「精緻化」與「高效率」的年菜消費核心。

根據餐飲市場調查數據顯示，超過65%的家庭主婦(夫)更偏好在除夕當天領取由主廚現做的熱食，以避免冷凍復熱導致的風味流失與口感打折。

新天地表示，年菜市場正經歷「回歸味覺本質」的轉型。新天地今年主打的金馬賀雅專案，強調火候精準、現煮保鮮，就是要讓消費者回家後無需動火，即可享受猶如主廚到府外燴般的飯店級美味。

展望2026年第1季，隨著年菜外帶市場邁入成熟穩定期，消費者需求更趨向理性與精緻化。結合館內圍爐宴的飽和接單，新天地的宴會本業與外帶年菜預計將形成完美的雙軌互補。

新天地強調，在保持營運利潤率穩定的前提下，可望為集團首季營收提供基石支撐，以穩健姿態應對市場紅海化挑戰。

新天地強調除夕現做熱食，精緻海陸饗宴，搶攻2026年團圓商機。記者宋健生/攝影
新天地強調除夕現做熱食，精緻海陸饗宴，搶攻2026年團圓商機。記者宋健生/攝影

市場 營收 消費 餐飲 尾牙

