鴻隼機構深耕埔里 「經典維多麗亞」銷售逾4成今開工

以好山好水聞名的南投埔里，隨著國道六號帶來的便捷交通，加上房價親民，區域房市穩定升溫。深耕埔里多年的鴻隼機構，在埔里蛋黃區最新推案「經典維多麗亞」，主攻低公設搶市，銷售迅速突破四成，16日舉辦「經典維多麗亞」暨民權路拓寬工程開工典禮，宣告鴻隼機構深耕埔里的建築版圖，再添重要里程碑。

鴻隼機構執行長陳明賢指出，隨著六都房價持續攀升，不少家庭與退休族都將目光投向交通便捷、生活機能成熟且價格相對友善的埔里；而「經典維多麗亞」正是因應這波移居潮所打造的標誌性作品。

「經典維多麗亞」座落埔里鎮生活核心軸帶，鄰近埔里國中、小9年學區及行政園區，散步即可抵達圖書館、藝文中心、田園藝廊、綜合球場及游泳池，周邊更串連八德商圈與北環商圈，未來縣府推動的「全民樂活運動館」完工後，將進一步補足大型運動設施的缺口，也帶來更多休閒與健康資源，讓居住品質再升級。

尤其，本案提供雙車位電梯別墅與2至3房經典大樓兩種產品，主攻27.4%低公設比，讓房價回歸室內坪數，同時也滿足三代同堂、成家育兒與退休度居的不同需求。

陳明賢表示，以前建案都是公設越多越好，但現在房價越來越高，管理費也是一個很大的數字，降低公設比是一個目標，利用周邊生活機能撐起，消費者開始思考買得起還要養得起。

在建築規劃上，「經典維多麗亞」導入豪宅等級「同層排水」工法，大幅降低管線噪音並利於日後維修；以高規格氣密窗、中空玻璃、防霾紗窗設計，打造安靜舒適與健康雙重守護的居家環境。公共與室內動線細膩思考，兼具採光、通風與生活便利性，並推出經典建設「十大貼心保固」，從預售到交屋全面照護購屋者的安心。

陳明賢說，埔里不僅是觀光重鎮，更是一座適合長居、適合三代生活的城市。鴻隼希望透過這座建築，讓更多家庭能以合理的價格住進真正舒適、安全、具有未來性的好房子。同時也強調，民權路拓寬工程的推動，是提升整體區域價值的重要契機。

鴻隼機構由董事長李紅玉與執行長陳明賢領軍，他們20多年前來到埔里，受到好山好水與穩定宜人的天氣吸引，在此定居，早期以礦泉水事業起家，之後轉投入建設事業，站穩腳步後陸續將經營觸角延伸到其他產業。

目前，集團六大部門包括建設部(經典建設、鴻譽建設)、物管部、旅館部(經典大飯店范特奇堡)、文創部、公益部，以及規劃中的長照部門，除此之外，也關照本地精緻農業的發展。