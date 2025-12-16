宏盛建設出手 拿下「南京龍江公辦都更案」最優申請人

國家住都中心16日順利完成「臺北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，期望於2031年完工。

「臺北市南京龍江案」導入整體規劃思維，國家住都中心透過都市計畫變更，將計畫範圍內因不同時期都市開發行為形成的零碎土地，反轉為高密度市中心內最欠缺的公園綠地，創造具有景觀與休憩效益的都市綠廊，讓都市更新不僅僅是完成老屋重建，更是打造整體環境活化的關鍵觸媒。

宏盛建設規劃與黃宏輝建築師事務所合作，規劃興建地上21層、地下4層一幢一棟大樓。地上1至2層為規劃為托嬰幼兒、醫療保健及商業等使用空間。地上3層規劃為管委會使用空間，4層以上為集合住宅。

建築設計採「風車式」量體配置，順應風廊引導氣流，創造適當天際線，增加通風採光面積。露臺與屋頂平台將種植大量綠化植栽，落實節能減碳永續理念。

為串聯公園用地基地及復華公園，於南側住宅區基地留設開放空間，擴大周邊綠軸，將開放空間轉化為具備社會功能的社交場域，打造鄰里交流與育兒支持的社交場域。同時該案將申請綠建築標章鑽石級、智慧建築標章銀級及耐震標章，取得新建建築能效lPLUS級以及WELL健康住宅(WELL for residential)認證，展現永續建築設計理念。