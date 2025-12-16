快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

宏盛建設出手 拿下「南京龍江公辦都更案」最優申請人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國家住都中心16日順利完成「南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，目標2031年完工；圖為「南京龍江公辦都更案」3D示意圖。國家住都中心提供
國家住都中心16日順利完成「南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，目標2031年完工；圖為「南京龍江公辦都更案」3D示意圖。國家住都中心提供

國家住都中心16日順利完成「臺北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，期望於2031年完工。

「臺北市南京龍江案」導入整體規劃思維，國家住都中心透過都市計畫變更，將計畫範圍內因不同時期都市開發行為形成的零碎土地，反轉為高密度市中心內最欠缺的公園綠地，創造具有景觀與休憩效益的都市綠廊，讓都市更新不僅僅是完成老屋重建，更是打造整體環境活化的關鍵觸媒。

宏盛建設規劃與黃宏輝建築師事務所合作，規劃興建地上21層、地下4層一幢一棟大樓。地上1至2層為規劃為托嬰幼兒、醫療保健及商業等使用空間。地上3層規劃為管委會使用空間，4層以上為集合住宅。

建築設計採「風車式」量體配置，順應風廊引導氣流，創造適當天際線，增加通風採光面積。露臺與屋頂平台將種植大量綠化植栽，落實節能減碳永續理念。

為串聯公園用地基地及復華公園，於南側住宅區基地留設開放空間，擴大周邊綠軸，將開放空間轉化為具備社會功能的社交場域，打造鄰里交流與育兒支持的社交場域。同時該案將申請綠建築標章鑽石級、智慧建築標章銀級及耐震標章，取得新建建築能效lPLUS級以及WELL健康住宅(WELL for residential)認證，展現永續建築設計理念。

國家住都中心16日順利完成「南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，目標2031年完工；圖為「南京龍江公辦都更案」3D示意圖。國家住都中心提供
國家住都中心16日順利完成「南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選，最終由宏盛建設獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，目標2031年完工；圖為「南京龍江公辦都更案」3D示意圖。國家住都中心提供

設計 都市更新 公辦都更 老屋

延伸閱讀

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

鎖大門非法竊占社宅不點交？ 宏昇營造反嗆住都中心顛導黑白

川普宣布「金卡」上路：拿綠卡的捷徑 企業可留住人才

把握今年最後一波申請 泰山首座社宅完工招租

相關新聞

國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

被動元件大廠國巨（2327）針對16日高雄大發三廠鄰近其他企業的工廠、於中午發生火災發布說明，目前確認，未造成人員受傷，...

台中七期商辦持續升溫 聯聚攜手ACPV引領市場討論熱度

最新市調指出，今年台中七期罕見地出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，企業自用需求與科技產業布局帶動預售商辦成交量攀升。其中，...

萬海斥資最多約154億元 首度採購6艘LNG雙燃船

萬海航運（2615）16日公告擴大節能船隊布局，首度採購6艘6,000 TEU LNG雙燃料預備全貨櫃輪，每艘平均金額為...

新天地企業尾牙接單破萬桌年增逾一成 科技廠下單最多

國內宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團16日發表2026馬年外帶年菜，並宣布企業尾牙接單數已突破1萬桌，較去年9,000...

龔明鑫：產值與市值落差大 生技業應積極擴大營運規模

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣生技產業去年營業額約新台幣7754億元，但股票市值高達1.6兆元，產值與市值落差「永遠差一大...

鴻隼機構深耕埔里 「經典維多麗亞」銷售逾4成今開工

以好山好水聞名的南投埔里，隨著國道六號帶來的便捷交通，加上房價親民，區域房市穩定升溫。深耕埔里多年的鴻隼機構，在埔里蛋黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。