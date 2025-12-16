龔明鑫：產值與市值落差大 生技業應積極擴大營運規模

經濟部長龔明鑫今天表示，台灣生技產業去年營業額約新台幣7754億元，但股票市值高達1.6兆元，產值與市值落差「永遠差一大截」。他呼籲企業衝高實質營業額與產值，經濟部也將推動3大策略，包括從藥品與醫材雙軸推動產業升級，為生技產業開啟下一個10年成長動能。

龔明鑫今天出席社團法人國家生技醫療產業策進會會員大會，並以「健康台灣與生技醫藥產業的未來機會」為題發表演講。他指出，隨著醫療去中心化、數位化與在宅醫療發展，政策需同步回應產業與社會的相關疑慮；同時，AI人工智慧時代已快速來臨，並逐步導入醫療應用，正改變產業運作模式。

龔明鑫表示，受地緣政治、公共衛生事件等因素影響，全球供應鏈正朝區域化發展，國際分工不再高度集中。他認為，在此趨勢下，台灣若能結合電力、ICT（資通訊）、AI與生技醫藥產業能量，有機會在全球供應鏈中扮演更重要角色。

龔明鑫指出，根據經濟部統計，去年整體生技產業營業額為7754億元，年增2.32%，其中再生醫療與數位醫療等子產業成長幅度高於整體平均，顯示新興技術與跨域應用已成為產業成長的重要動能，也是政策與資金引導的重點方向。

不過，龔明鑫直言，若對照生技產業的營業額與1.6兆元的股票市值，產值與市值落差仍相當明顯，企業應積極擴大營運規模，提升實質產值，才能讓產業發展更為健全。

在政策作為方面，龔明鑫說，經濟部針對藥品產業提出3大策略，包括透過政府計畫補助協助新藥研發，並推動藥品在地製造；以創新為核心，對接國際大廠需求並布局前瞻技術；以及導入先進製程技術，推動學名藥產業升級轉型。他指出，藥品研發後若能在地製造，將有助於創造產值、吸引人才投入，進而縮小產值與股票市值的落差。

至於醫材產業，龔明鑫表示，經濟部將以「以軟帶硬」策略推動智慧醫材發展，優先落地在宅醫療應用，並透過跨界合作與AI導入，帶動傳統醫材產業升級，強化與國際技術接軌及量產能力，打造完整醫材供應鏈，同時鼓勵金屬、紡織等產業取得醫用等級驗證並銜接臨床應用，發展人工韌帶等高附加價值產品。

龔明鑫最後表示，為落實「健康台灣」施政目標，開啟生技產業下一個成長10年，經濟部未來將從協助傳統產業轉型升級、強化CDMO（委託開發暨製造服務）與供應鏈國際連結、鼓勵研發創新，以及深化與國際大廠合作等方向著手，經濟部期盼與產業攜手，推動生技醫藥產業持續成長。