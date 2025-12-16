快訊

萬海航運斥資逾141億 採購6艘LNG貨櫃輪

中央社／ 台北16日電
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海航運今天公告，基於集團長期發展與整體營運考量，斥資約新台幣141.9億元至154.7億元，採購約6000 TEU（20呎櫃）LNG雙燃料預備全貨櫃輪6艘，並向橫濱川崎港灣株式會社取得橫濱港本牧D-4碼頭使用權資產。

萬海今天代新加坡子公司公告，向CSSC HUANGPUWENCHONG SHIPBUILDING、CHINA SHIPBUILDINGTRADING採購約6000 TEU（20呎櫃）LNG雙燃料預備全貨櫃輪6艘。

萬海說明，每艘平均金額7520萬美元至8200萬美元，包含船舶升級設備金額，6艘交易總額為4億5120萬美元（約新台幣約141.9億元）至4億9200萬美元（約新台幣154.7億元）。

此外，萬海同時公告，向橫濱川崎港灣株式會社取得橫濱港本牧D-4碼頭使用權資產，以及投資案預約租約的變更契約書簽約事宜；依合約規定，租期20年，租約到期後雙方協議得以續約。

萬海表示，隨著亞洲傳統旺季來臨，11月近洋市場需求已顯著回升，目前遠洋市場已進入耶誕節前的淡季，但在亞洲區域貿易動能維持熱絡的帶動下，營運呈現價量齊揚的良好走勢，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）近期表現顯示第4季度區域內需求持續強勁，反映東南亞供應鏈具備相當韌性與活力。

