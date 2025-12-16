Autopass串聯城市車旅、正好停 停車場站突破2000站

智慧行車體驗整合商Autopass宣布，正式完成與「城市車旅」及「正好停」兩大停車營運商的系統串接，新增逾1200個合作場站，推升平台整合停車場站總數突破2000站。以全台約8000座停車場估算，Autopass滲透率已達25%，成長幅度較去年同期翻倍，成為國內最具規模的智慧停車整合平台之一，亦反映車牌辨識與無接觸支付已成為停車體驗的主流模式。

Autopass 提供標準化API模組，協助合作場站以最低開發資源導入車牌辨識自動扣款機制。用戶僅需在App綁定車牌與信用卡，免於繳費機排隊即可透過車牌辨識完成進出與自動扣款，大幅簡化停車流程。對營運方而言，透過Autopass可以快速與多種支付串聯，省去多方溝通與對帳成本，同時，因Autopass的技術整合優勢帶來大量曝光，有效提升場站營運效率與顧客服務品質。

目前Autopass已整合超過1300座加油站、2000座停車場與150座充電場站，涵蓋台灣主要城市與交通場域。隨著規模持續擴張，Autopass將持續推動更多車主日常場景的數位化串接，包括洗車、保養維修、保險等出行相關服務，打造一個跨服務、可擴展的智慧行車平台。

Autopass執行副總張勝傳表示，Autopass的願景是成為智慧交通的底層整合者。從車牌辨識到支付，再到數據整合，希望協助營運商透過簡單的技術串接，讓車主有更好的出行體驗。未來，也將提供更開放的標準規格，讓每一個營運商都能以最輕量的方式串接Autopass的服務，快速實現自身的智慧營運架構。