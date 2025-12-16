國研院重型海洋科儀自研自製基地上梁 拚115年底啟用

快訊

中央社／ 台北16日電

國科會轄下國研院海洋中心在高雄建置重型海洋科儀自研自製基地，今天舉行上梁典禮，預計民國115年底完工啟用。國研院說，這座基地將成為支援海洋科研與科儀自主研製的重要樞紐，提升台灣在海洋科技領域整體量能，也對國家科研與地方產業帶來效益。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心發布新聞稿指出，為強化海洋科技研發能量、建構資源共享平台，規劃建置重型海洋科儀自研自製基地，上梁典禮由國研院院長蔡宏營主持，國研院海洋中心主任孟培傑等人參與，見證台灣海洋科技發展的重要里程碑。

國研院指出，重型海洋科儀自研自製基地在高雄海洋科技產業創新專區內，建築採鋼構挑高形式，可容納重型探測儀器的吊運、組裝、整合及測試作業，基地預計民國115年底完工啟用，將作為國內重型海洋探測設備研發、測試與製造的核心場域，全面提升自主技術能力。

蔡宏營表示，隨著全球海洋資源、深水探測及環境監測需求持續攀升，擁有自主研製重型海洋科儀的能力，是台灣在國際海洋科技鏈中維持競爭力的必要基礎。

蔡宏營指出，建置重型海洋科儀自研自製基地，將有效降低台灣對國外設備的依賴，並強化技術整備與測試能量，不僅可深化台灣在海洋調查與水下探測領域的科研能力，也將成為推動產學合作的重要平台，加速國內海洋科技產業發展，強化台灣在國際海洋研究領域的參與度與影響力。

孟培傑說，重型海洋科儀自研自製基地不只是建造硬體廠房，更代表台灣在海洋探測與調查能力進入全新紀元。這座基地將大幅縮短從構想、設計到實際建造與測試海洋儀器的時程，讓台灣海洋產學研界能更靈活回應海域環境變化、資源探測、氣候變遷與海洋災害監測等多元需求。

孟培傑期望，隨著重型海洋科儀自研自製基地逐步完善與運作，未來台灣在深海探測、資源調查、水下監測與海洋環境研究等領域，都能自主研製高階儀器，減少對國外設備的依賴，提升研究效率與產出品質。

海洋 科技

