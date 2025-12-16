台船協助資產活化 簽署海洋大學宿舍都更合作意向書

快訊

中央社／ 台北16日電

台船今天宣布，與基隆市政府、台灣海洋大學完成「海洋大學祥豐宿舍都更案」合作意向書簽署，協助資產活化，並共同推動港市再生及海洋產業發展。

台灣造船發布新聞稿宣布，與台灣海洋大學、基隆市政府於今天在海洋大學完成「海洋大學祥豐宿舍都市更新案」合作意向書的3方簽署，由台船總經理蔡坤宗代表簽署，象徵產官學攜手合作，共同推動港市再生及海洋產業發展的里程碑。

台船指出，此次參與祥豐宿舍都市更新案，除配合基隆市政府都市更新與港市再生政策外，也透過與海洋大學的合作，共同為培育海洋及造船產業人才盡心力，同時達成資產活化目標，創造市府、學界與企業多方共贏的合作成果。

展望未來，台船表示，將持續全力配合推動，並與基隆市政府及海洋大學深化關係，共同成為推動國家海洋產業發展與城市永續的後盾。

海洋大學 都市更新 台船

