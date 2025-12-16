快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

糖廠「煙道氣」製成碳皂產品 台糖國原院及耐斯攜手碳廢變綠金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國原院團隊成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品，今天和台糖及耐斯簽訂MOU。記者蔡維斌／攝影
國原院團隊成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品，今天和台糖及耐斯簽訂MOU。記者蔡維斌／攝影

台糖攜手國家原子能科技研究院、耐斯公司，運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」二氧化碳轉化成小蘇打，再由耐斯公司產出世界第一塊「穩碳皂」及各種固態清潔用品，今天在3方簽訂MOU合作備忘錄的會場上首度亮相，近期可量產行銷世界，為台灣2050淨零目標及循環經濟邁向新的里程碑。

為加速邁向碳資源循環及淨零轉型，今天由台糖砂糖事業部執行長黃正忠、國原院副院長陳明輝及耐斯公司總廠長張志毓代表簽訂MOU，未來3方將攜手推動製糖業的碳資源再利用，以傳統製糖結合新科技，打造綠色製糖新模式。

黃正忠表示，台糖持續推動製糖循環及淨零轉型，除蔗渣作為汽電共生燃料，產生電力供糖廠自用，糖蜜製成飼料及肥料，濾泥及煙灰回歸農場再利用，加速實現循環永續的願景，也成為製糖綠色轉型與負碳技術的示範場域。

提供這項新技術研發的國原院副院長陳明輝也說明整個碳捕捉設備與技術，他說，從以蔗渣燃燒製糖過程，煙囪所排出的「煙道氣」二氧化碳，轉化為小蘇打，再交由耐斯公司加工製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，這項技術獲得今年發明競賽金牌及國家新創獎，不僅將碳廢料從減碳到零碳，更轉化為資源達到負碳目標。

研發國內第一代澎澎沐浴乳創造百億產值的耐斯總廠長張志毓強調，世界第一塊「穩碳皂」的產出，將二氧化碳融入生活產品可說「如獲至寶」，讓碳廢變綠金，也象徵台灣將進入科技淨零的新階段。

他說，目前雖只能產出固態皂品，但在國原院的支持下，相信不久將來可克服抑制二氧化碳揮發問題，產出更多液態的「穩碳」清潔系列產品，融入每個人生活，這將是循環經濟跨時代的重大突破。

國原院人員說明捕碳技術運作原理、技術特色及未來應用方向，及碳製香皂、洗衣粉等產品特色，讓大家了解這項碳技術的合作案，不僅是一項技術試驗，更是實踐下一代的永續責任。

台糖指出，因應氣候變遷挑戰，台糖從製糖延伸至養豬、農業、綠能、土地永續經營等領域，持續降低碳排放，尋求創新技術合作夥伴，從甘蔗田到煙囪口，從糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續緊密結合，推動台灣邁向淨零未來。

台糖、國原院、耐斯簽訂3方合作備忘錄，攜手運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」產出世界第一塊「穩碳皂」等清潔用品，是碳廢變資源重大突破。記者蔡維斌／攝影
台糖、國原院、耐斯簽訂3方合作備忘錄，攜手運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」產出世界第一塊「穩碳皂」等清潔用品，是碳廢變資源重大突破。記者蔡維斌／攝影
耐斯總廠長張志毓說明碳皂產品特色，是碳廢變綠金的重大突破。記者蔡維斌／攝影
耐斯總廠長張志毓說明碳皂產品特色，是碳廢變綠金的重大突破。記者蔡維斌／攝影
國原院人員說明如何成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品的研發過程。記者蔡維斌／攝影
國原院人員說明如何成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品的研發過程。記者蔡維斌／攝影
國原院成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品。記者蔡維斌／攝影
國原院成功利用煙道氣的二氧化碳轉化為小蘇打，可供作為多種清潔產品。記者蔡維斌／攝影
台糖、國原院、耐斯簽訂3方合作備忘錄，攜手運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」產出世界第一塊「穩碳皂」等清潔用品，是碳廢變資源重大突破。記者蔡維斌／攝影
台糖、國原院、耐斯簽訂3方合作備忘錄，攜手運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」產出世界第一塊「穩碳皂」等清潔用品，是碳廢變資源重大突破。記者蔡維斌／攝影
長年來利用蔗渣燃燒所排出的「煙道氣」將可用來製造各種清潔用品，化碳廢為資源，是國內科技淨一大突破。記者蔡維斌／攝影
長年來利用蔗渣燃燒所排出的「煙道氣」將可用來製造各種清潔用品，化碳廢為資源，是國內科技淨一大突破。記者蔡維斌／攝影

台糖 科技 生活 研發 MOU

延伸閱讀

影／虎尾糖廠開工 象徵建廠精神「騰山號」小火車首航

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

二氧化碳變黃金 中山大學創新光觸媒技術助減碳

今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

相關新聞

預售屋 vs 新成屋怎麼選？桃園這區赫見「房價倒掛」

買新屋怎麼選最划算？台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋、新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元...

雙北買房選哪？統計發現有一群人悄悄返回兩房市區

房仲統計近一年雙北各行政區交易量，和五年前相比，發現大安、板橋兩個核心蛋黃區交易量排名均上升，顯示在房價反轉下修之際，有...

糖廠「煙道氣」製成碳皂產品 台糖國原院及耐斯攜手碳廢變綠金

台糖攜手國家原子能科技研究院、耐斯公司，運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」二氧化碳轉化成小蘇打，再由耐斯公司產出世界第一塊「穩...

國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

被動元件大廠國巨（2327）針對16日高雄大發三廠鄰近其他企業的工廠、於中午發生火災發布說明，目前確認，未造成人員受傷，...

買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9...

新北大巨蛋地點明年拍板…若落腳樹林有何優勢？在地房仲這樣說

新北市政府日前公布大巨蛋候選地點，樹林機五與淡海二期兩大基地進入最後評估階段，預定明年6月底前拍板，消息一出在網路上引起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。