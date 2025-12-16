糖廠「煙道氣」製成碳皂產品 台糖國原院及耐斯攜手碳廢變綠金

台糖攜手國家原子能科技研究院、耐斯公司，運用製糖蔗渣燃燒的「煙道氣」二氧化碳轉化成小蘇打，再由耐斯公司產出世界第一塊「穩碳皂」及各種固態清潔用品，今天在3方簽訂MOU合作備忘錄的會場上首度亮相，近期可量產行銷世界，為台灣2050淨零目標及循環經濟邁向新的里程碑。

為加速邁向碳資源循環及淨零轉型，今天由台糖砂糖事業部執行長黃正忠、國原院副院長陳明輝及耐斯公司總廠長張志毓代表簽訂MOU，未來3方將攜手推動製糖業的碳資源再利用，以傳統製糖結合新科技，打造綠色製糖新模式。

黃正忠表示，台糖持續推動製糖循環及淨零轉型，除蔗渣作為汽電共生燃料，產生電力供糖廠自用，糖蜜製成飼料及肥料，濾泥及煙灰回歸農場再利用，加速實現循環永續的願景，也成為製糖綠色轉型與負碳技術的示範場域。

提供這項新技術研發的國原院副院長陳明輝也說明整個碳捕捉設備與技術，他說，從以蔗渣燃燒製糖過程，煙囪所排出的「煙道氣」二氧化碳，轉化為小蘇打，再交由耐斯公司加工製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，這項技術獲得今年發明競賽金牌及國家新創獎，不僅將碳廢料從減碳到零碳，更轉化為資源達到負碳目標。

研發國內第一代澎澎沐浴乳創造百億產值的耐斯總廠長張志毓強調，世界第一塊「穩碳皂」的產出，將二氧化碳融入生活產品可說「如獲至寶」，讓碳廢變綠金，也象徵台灣將進入科技淨零的新階段。

他說，目前雖只能產出固態皂品，但在國原院的支持下，相信不久將來可克服抑制二氧化碳揮發問題，產出更多液態的「穩碳」清潔系列產品，融入每個人生活，這將是循環經濟跨時代的重大突破。

國原院人員說明捕碳技術運作原理、技術特色及未來應用方向，及碳製香皂、洗衣粉等產品特色，讓大家了解這項碳技術的合作案，不僅是一項技術試驗，更是實踐下一代的永續責任。

台糖指出，因應氣候變遷挑戰，台糖從製糖延伸至養豬、農業、綠能、土地永續經營等領域，持續降低碳排放，尋求創新技術合作夥伴，從甘蔗田到煙囪口，從糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續緊密結合，推動台灣邁向淨零未來。