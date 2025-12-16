國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）針對16日高雄大發三廠鄰近其他企業的工廠、於中午發生火災發布說明，目前確認，未造成人員受傷，亦未對生產設備及貨物造成損害。

國巨指出，消防人員迅速抵達現場，進行火勢撲滅相關作業，國巨亦提供廠區內三條水線等消防設施協助滅火。

目前確認，上述火災火勢並未延燒至本廠區，未造成人員受傷，亦未對生產設備及貨物造成損害。

另外，為保障員工安全，全體員工已依照應變措施迅速且安全地完成暫時疏散。

國巨將持續密切觀察現場後續發展情況，同時對高雄消防單位的專業應對，以及現場團隊的冷靜處置表示高度肯定。

國巨始終將安全視為首要原則，並持續落實嚴謹的作業規範，以確保員工福祉與營運穩定。

