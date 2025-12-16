政經體制攸關國家興衰 台大陳文章：理性溝通互信是進步關鍵

《經濟日報》與國立台灣大學共同主辦的「2025大師論壇」16日登場。台大校長陳文章致詞時表示，政治體制與經濟制度深刻影響國家興衰，在當前高度地緣政治風險與區域競爭升溫的環境下，政府、國會與社會之間的理性溝通與互信，將是國家能否持續進步的關鍵。

陳文章指出，台大非常榮幸能與《經濟日報》共同舉辦論壇，邀請教授詹姆斯．羅賓森（James Robinson）來台，不僅進行論壇對談，也將在台大進行多場專題演講，並實際走進課堂與師生交流。他提到，自己在台大服務逾30年，過去多半僅有諾貝爾獎得主來校演講，此次能進入課堂教學，十分具有指標意義。

陳文章表示，羅賓森長期研究政治制度、經濟體制與國家發展之間的關係，透過拉丁美洲、非洲與亞洲等地的歷史與實證案例，說明制度如何影響一國是走向繁榮或貧困，其重要著作被翻譯成多國語言，對全球學界與政策討論產生深遠影響，並於2024年榮獲諾貝爾經濟學獎。

他進一步指出，無論是威權體制或民主體制，政治權力的運作方式都會影響政治與經濟發展。而在當前高度地緣政治風險、區域競爭日益激烈的國際環境下，這些議題對台灣而言格外切身。台灣的民主制度發展多年，政府、國會與地方治理體系並存，彼此之間如何有效溝通，將直接影響制度運作與國家整體競爭力。

陳文章表示，期待透過羅賓森在非洲、拉丁美洲與亞洲的研究案例，帶給台灣社會更深刻的啟發，理解制度如何形塑國家的發展路徑，以及政策選擇如何影響國家邁向繁榮，或陷入停滯甚至衰退。

此外，陳文章也提到，全球化、制度變遷與新科技發展，往往伴隨不平等問題，這不僅是經濟議題，也是政治與社會治理必須共同面對的挑戰，無論是以學者、政策制定者或一般民眾的立場，都期待政府、國會與社會能進行更多理性、建設性的對話，建立互信，推動國家穩健前行。

陳文章最後感謝羅賓森蒞臨台灣與台大，分享其研究成果與洞見，也感謝《經濟日報》促成論壇舉辦，期盼本次「2025大師論壇」能為台灣社會帶來啟發，促進更成熟的公共討論，為國家未來發展注入正向動能。