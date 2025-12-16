買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，因此10月出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%。

至於區域分布，交易量最大的新北市10月揭露660件，月增4成且年增24%，可能與部分個案銷售順利帶動；桃園市588件，月增5成但年減幅度也達59%。

台中市剩下366件，月減13%且年減6成，台南市267件月增6成但年減4成，高雄市238件月增49%但年減34%。

曾敬德表示，從預售即時揭露以來的52個月來看，平均單月預售揭露量為8,100件，一般景氣水準單月約8千件，景氣欠佳時一個月約5千件，景氣熱絡則單月會超過一萬件。

曾敬德指出，今年第3季單月僅有2,700件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈。

不過，新屋市場買氣止跌回升，屬於真正買盤回籠，亦或最後奮力一搏的「死貓跳」行情，曾敬德認為，觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。