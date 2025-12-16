快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

聽新聞
0:00 / 0:00

買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，因此10月出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%。

至於區域分布，交易量最大的新北市10月揭露660件，月增4成且年增24%，可能與部分個案銷售順利帶動；桃園市588件，月增5成但年減幅度也達59%。

台中市剩下366件，月減13%且年減6成，台南市267件月增6成但年減4成，高雄市238件月增49%但年減34%。

曾敬德表示，從預售即時揭露以來的52個月來看，平均單月預售揭露量為8,100件，一般景氣水準單月約8千件，景氣欠佳時一個月約5千件，景氣熱絡則單月會超過一萬件。

曾敬德指出，今年第3季單月僅有2,700件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈。

不過，新屋市場買氣止跌回升，屬於真正買盤回籠，亦或最後奮力一搏的「死貓跳」行情，曾敬德認為，觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，因此10月出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%。信義房屋／提供
據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，因此10月出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%。信義房屋／提供

預售屋 景氣 信義房屋 買氣 實價登錄

延伸閱讀

AI會是下個泡沫？市場仍在半信半疑…各專家狂潑冷水反讓行情走更久

曾經臭氣沖天？體味重不是因汗水 專家曝關鍵：早上洗澡比晚上好

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

半導體專家：2026年半導體景氣將由台積電與AI主導

相關新聞

預售屋 vs 新成屋怎麼選？桃園這區赫見「房價倒掛」

買新屋怎麼選最划算？台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋、新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元...

雙北買房選哪？統計發現有一群人悄悄返回兩房市區

房仲統計近一年雙北各行政區交易量，和五年前相比，發現大安、板橋兩個核心蛋黃區交易量排名均上升，顯示在房價反轉下修之際，有...

買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9...

新北大巨蛋地點明年拍板…若落腳樹林有何優勢？在地房仲這樣說

新北市政府日前公布大巨蛋候選地點，樹林機五與淡海二期兩大基地進入最後評估階段，預定明年6月底前拍板，消息一出在網路上引起...

獲頒友善家庭職場獎！信義房屋挺員工 不怕職涯、家庭難兩全

今年，台灣新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬；《親子天下》調查發現，政府近年陸續推出各式育兒支持政策，「最後一哩路」仍...

離岸風電再加速！台中港豪擲35億蓋新碼頭 搶攻1.5GW綠能商機

台灣港務公司加速離岸風電推動，港區配合風場併網及區塊開發的離岸風電政策需求，再斥資35億元興建台中港37、38號兩座重件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。