新北大巨蛋地點明年拍板…若落腳樹林有何優勢？在地房仲這樣說

新北市政府日前公布大巨蛋候選地點，樹林機五與淡海二期兩大基地進入最後評估階段，預定明年6月底前拍板，消息一出在網路上引起熱議，不少網友支持樹林，因交通較方便也比較適合下班看球賽。信義房屋在地專家表示，樹林機五屬於待開發區域，腹地廣、距離新北核心區域近、交通方便，周遭更有發展成熟的樹林後站商圈，在地支持度也夠高，未來若確認落腳料將帶動原本較為冷僻的新莊、樹林交接帶。

信義房屋樹林店經理游榮哲表示，機五位於樹林、新莊與板橋交界帶，腹地非常寬廣，以工業或是農業用地居多，過去曾是樹林火車站遷站的預定地，也曾有高鐵於此設站的討論，一直未大舉開發，鄰近僅有樹林運動中心與低矮平房、廠房，往北接壤新莊區塊幾乎是空地，故未能有成熟的商圈，相較發展繁盛的火車站顯得較為冷清，也因未有開發題材，在大巨蛋設點消息一出引起在地振奮。

游榮哲提到，最直接受惠的便是鄰近機五、行車距離約10分鐘內的樹林火車站商圈。這一帶居民以在地人為主；因近市區、交通便利，特別是火車班次密集，由於至台北車站僅4站，比自府中搭乘捷運藍線站數少，搭乘火車至北市反而較快；另外，此處接壤板橋，騎機車至板橋車站一帶亦只需10分鐘，故也吸引不少雙北外溢通勤族到此尋屋。此處屬樹林區最精華的區域，開發得早，各大行庫、診所、食衣住行等生活機能皆完善。

游榮哲說明，樹林後火車站是老商圈，物件屋齡偏高，雖公寓、大樓皆有，但以30至50年的公寓居多。物件價格因屋齡跨度大，如大樓產品30幾年屋齡單價約30萬出頭，10年左右僅300戶左右，故單價約50幾萬，皆為3至4房、坪數約30多至40坪左右；也因老房居多，近期開始陸續有都更改建議題。

信義房屋樹林店主任黃雅鈴補充說到，有機會受到大巨蛋帶動的除了火車站商圈，另有一塊位於板橋、樹林、新莊區域交界帶，鄰新樹路的商圈，此處非政府規劃的重劃區，因建商在此有造鎮計畫而發展。過往附近開發度低，一開始發展時大家觀望意味較濃厚，但因交通便利、有重劃區般的寬廣街廓，更有公園，與社宅、公共托育中心、托老、警局等公共建設，人口聚落逐漸密集推動生活機能發展，近年更有秀泰影城設點以及樹林藝文中心等，加上相較新莊板橋一帶價格親民不少，吸引不少年輕族群、雙北外溢客，成為周遭移轉量重點區域。

黃雅鈴進一步說明，此處物件類別多元，以2房和3房為主，部分期數有1房和4房的格局，2房不含車位坪數大約22至26坪，每坪單價大約50到55萬，總價含車位約1400到1500萬；3房不含車位坪數大約31到39坪，每坪單價約45至50萬之間，總價因坪數落差價格帶較廣，含車位則是1700至2100萬之間。黃雅鈴提醒，超級城市系列期別多，視不同期別有不同區域門牌，因此門牌與物件屬住宅或一般事務所都會影響價位與坪數，購屋前再向房仲確認細節，保障權益。

黃雅鈴表示，樹林以工業、製造業起家，特別是新樹路一帶早期有許多廠房，環境汙染、排煙較嚴重，但隨著新樹區的開發，中重汙染業的產業皆已不在，整體環境舒適很多，因此除了超級城市系列外，亦有其他集合住宅或是事務所出現。至於機五附近，黃雅鈴認為，目前還屬冷僻，目前樹林開發高度集中於前後站，若大巨蛋有機會設址於此，不僅有助人口平衡，對於區域開發也將會是一大利多。