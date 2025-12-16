離岸風電再加速！台中港豪擲35億蓋新碼頭 搶攻1.5GW綠能商機

台灣港務公司加速離岸風電推動，港區配合風場併網及區塊開發的離岸風電政策需求，再斥資35億元興建台中港37、38號兩座重件碼頭，預計於2026年3月完工，依據經濟部公布離岸風電第三階段區塊開發政策，預計明年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。

台灣港務公司表示，配合國家推動離岸風力發電政策，自2017年起已提供2、5A、5B、36、106、107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

台中港藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃於2026年5月供離岸風電第三階段區塊開發使用，經盤點港埠基礎量能，「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港將提供三大預組裝基地，提供長期穩定的離岸風力設置市場需求量。

台中港指出，目前包含5A、5B、36、37、38及107碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸，配合辦理中的「南填方區圍堤造地(50公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需400公尺碼頭搭配30公頃土地的需求。

台中港強調未來搭配「國產化專區」，努力藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，促使本土化風電產業永續發展。