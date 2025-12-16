快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

加速推動 台中港離岸風場37、38號重件碼頭明年3月完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司配合風場併網及區塊開發之離岸風電政策需求，斥資35億元興建臺中港37、38號兩座重件碼頭，預計於明(2026)年3月完工。藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升臺灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃於115年5月供離岸風電第三階段區塊開發使用。

港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，自108年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

依據經濟部公布之離岸風電第三階段區塊開發政策，預計115年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。經盤點港埠基礎量能，「臺中港37、38號碼頭」完工後，臺中港將提供三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37、#38及#107碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸，配合辦理中之「南填方區圍堤造地(50公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需400m碼頭搭配30公頃土地之需求，並搭配臺中港「國產化專區」發揮整體產業發展之綜效，藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，提供長期穩定之離岸風力設置市場需求量，促使本土化風電產業永續發展。

離岸風電 碼頭 風力發電

延伸閱讀

加速離岸風電推動 港務公司斥資35億建台中港37、38號碼頭

香港中大參與天問3號載荷項目啟動

東北風挾帶境外污染物 31測站空品亮橘燈多在南部

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

相關新聞

預售屋 vs 新成屋怎麼選？桃園這區赫見「房價倒掛」

買新屋怎麼選最划算？台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋、新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元...

雙北買房選哪？統計發現有一群人悄悄返回兩房市區

房仲統計近一年雙北各行政區交易量，和五年前相比，發現大安、板橋兩個核心蛋黃區交易量排名均上升，顯示在房價反轉下修之際，有...

國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

被動元件大廠國巨（2327）針對16日高雄大發三廠鄰近其他企業的工廠、於中午發生火災發布說明，目前確認，未造成人員受傷，...

買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9...

新北大巨蛋地點明年拍板…若落腳樹林有何優勢？在地房仲這樣說

新北市政府日前公布大巨蛋候選地點，樹林機五與淡海二期兩大基地進入最後評估階段，預定明年6月底前拍板，消息一出在網路上引起...

獲頒友善家庭職場獎！信義房屋挺員工 不怕職涯、家庭難兩全

今年，台灣新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬；《親子天下》調查發現，政府近年陸續推出各式育兒支持政策，「最後一哩路」仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。