新興市場動能持續發酵 睿生光電營運及獲利穩步成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
睿生光電董事長楊柱祥。記者李珣瑛／攝影
睿生光電（6861）16日受邀參加福邦證券舉辦的法人說明會，說明公司於2025年展現穩健營運成果，主要受惠於新專案順利進入量產階段、核心技術市場影響力提升，以及新興市場需求成長，整體營運表現持續向上。

在營運表現方面，多項新專案已正式進入量產，不僅強化公司產品布局，也為營收成長挹注穩定動能。此外本公司持續深耕IGZO技術，其於動態X-Ray市場的應用逐步擴大，市場影響力顯著提升，進一步鞏固公司在高階醫療影像領域的競爭地位。新興市場方面，需求表現強勁，成為推動整體成長的重要引擎；同時，中國大陸市場亦出現復甦跡象，市場信心逐步回溫。

睿生光電將持續透過優化產品組合，提升高附加價值產品到40%以上比重，以強化整體獲利結構；並積極拓展新興市場，分散市場風險、擴大成長動能。在國際局勢方面，美國降息政策帶動台幣升值，對營運環境帶來一定影響，關稅相關不確定因素仍需審慎因應，公司將持續密切關注全球經貿變化，靈活調整策略。

在醫療器械產業環境上，年複合成長率5~8%，整體市場競爭依然激烈，惟隨著AI技術日益成熟，醫療AI應用加速落地，為產業帶來新的發展契機。本公司將持續投入相關技術布局，結合既有核心優勢，提升產品競爭力與長期成長潛力。

展望未來，睿生光電將以穩健經營為核心，持續深化技術實力、人工智慧（AI）、製造能力與搭配市場布局，為股東、客戶及合作夥伴創造長期價值。

新興市場 布局 光電

相關新聞

預售屋 vs 新成屋怎麼選？桃園這區赫見「房價倒掛」

買新屋怎麼選最划算？台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋、新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元...

雙北買房選哪？統計發現有一群人悄悄返回兩房市區

房仲統計近一年雙北各行政區交易量，和五年前相比，發現大安、板橋兩個核心蛋黃區交易量排名均上升，顯示在房價反轉下修之際，有...

買氣回來了？10月預售揭露量重回3,000件、月增3成 專家這麼看

據預售屋實價登錄資料顯示，今年10月預售揭露量達3,078件，月增32%；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，主要9...

新北大巨蛋地點明年拍板…若落腳樹林有何優勢？在地房仲這樣說

新北市政府日前公布大巨蛋候選地點，樹林機五與淡海二期兩大基地進入最後評估階段，預定明年6月底前拍板，消息一出在網路上引起...

獲頒友善家庭職場獎！信義房屋挺員工 不怕職涯、家庭難兩全

今年，台灣新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬；《親子天下》調查發現，政府近年陸續推出各式育兒支持政策，「最後一哩路」仍...

離岸風電再加速！台中港豪擲35億蓋新碼頭 搶攻1.5GW綠能商機

台灣港務公司加速離岸風電推動，港區配合風場併網及區塊開發的離岸風電政策需求，再斥資35億元興建台中港37、38號兩座重件...

