港務公司2.7億新造受泥船 明年第2季上線、年清淤6.9萬立方米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高601號受泥船。圖／港務公司提供
高601號受泥船。圖／港務公司提供

為持續提升高雄港航運服務與作業效率，港務公司高雄分公司耗資2.7億元新造受泥船「高601號」，預計明年第2季加入浚挖船隊，包含現有2艘受泥船，屆時每年將可載運6.9萬立方米淤泥，大幅強化港區清淤效率。

受泥船為維持港口水深不可或缺的後勤核心，妥善率直接影響浚挖的進度與成效。考量既有2艘受泥船長期在第一線執行繁重的疏浚任務，且船齡將屆臨汰換期程，港務公司審慎評估港區長期發展需求後啟動新造計畫，盼透過新式船舶的引進，維持港勤作業的穩定性與競爭力。

新造受泥船是由新加坡專業造船廠「金興造船工程私人有限公司」承造，總經費2.7億元，船長62公尺、船寬11公尺、最大航速14節、馬力3200匹、泥艙容量680立方公尺，設計上不僅符合最新的環保與航行法規，更針對高雄港的水域特性進行優化。

港務公司高雄分公司主秘林麗美說，既有2艘受泥船泥艙容量各約300立方米，新造泥艙容量680立方公尺，預估明年第2季新造受泥船加入後，每年可清淤6.9萬立方公尺。

