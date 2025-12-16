華新麗華發表不銹鋼全新品牌「奇沃」 搶攻AI伺服器市場

華新麗華（1605）搶攻AI伺服器、能源市場，15日宣布，發表冷精棒全新品牌「奇沃Steeval™」。華新麗華董事長焦佑倫表示，順應全球精密製造市場快速成長，將從材料製造業走入與客戶共研共創、提供技術服務解決方案的新時代，並攜手產業上下游打造全新生態圈，共同競逐國際賽道。

焦佑倫表示，台灣鋼鐵業一路做為基礎材料支持台灣加工業成為螺絲螺帽王國，面對產業重心轉型，精密製造業對於品質要求提升，也將從單純提供不銹鋼材料轉變為全方位解決方案提供者。

華新以推動台灣製造業生態鏈升級為使命，從產品、製程以至於服務等全面提升，讓隱形冠軍轉向為看得見、被信賴、能共同創造價值的夥伴。

華新2022年啟動高值化及全球化轉型策略，展開歐洲布局，切入汽車、航太與能源等市場。華新表示，憑藉全球不銹鋼棒材市占率第一、歐洲經驗積累的技術與客戶渠道、遍布全球的服務據點、國際級治金設備與智能製造等多重優勢，不僅推出冷精棒品牌「奇沃Steeval™」，更攜手金屬工業研究發展中心等學研單位，從材料改質升級出發，擴大產業應用觸及。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡表示，「奇沃Steeval™」將協助台灣製造業從製造導向升級為價值導向。在精密製造領域，客戶對於品質要求遠勝價格，將提供穩定充足且可靠的材料與技術服務，並強化與產業連結，讓我們的使用者可以贏在全球頂尖應用市場的起跑點。

全新品牌「奇沃Steeval™」更要搶攻AI伺服器、能源等市場，華新麗華副童事長王錫欽表示，不銹鋼在新興趨勢及尖端應用有可觀成長空間，集團推動品種多元、品級高端、品質精良三品並進的策略，讓「奇沃Steeval™」，成為尖端產業的不銹鋼材料首選。

「奇沃Steeval™」生產的冷精棒是精密製造業的核心材料，廣泛應用在機加工、自動化等產業，也持續針對終端使用者需求，如AI伺服器、汽車、機器人、消費性電子、能源等高品質與高精度之特性，提出最適配之解決方案，成為不銹鋼精密製造的最佳夥伴。

華新表示，冷精棒新品牌「Steeval™」中文命名為「奇沃」，象徵工藝極致與材料滋養產業，英文 Steeval™ 由 Steel x Value 組成，清楚傳遞「高附加價值不銹鋼品牌」定位；品牌標語「Your Precision, Our Mission/ 奇於匠心，沃以使命」展現以客戶需求為核心的品牌哲學。

「奇沃Steeval™」以「智造、匠心、多元、信賴、服務、共創」六大品牌承諾為核心，從鋼材開發、製程管控到跨區與彈性服務體系，建立面向先進製造的完整品質標準與價值體系。

此外，「奇沃Steeval™」冷精棒亦具備高技術含量的特殊功能特性，包括高車削性、高潔淨度、高耐磨/耐蝕性、高耐熱性與軟磁性，以完整對應多元產業的精密製造需求，能支援汽車、航太、半導體、AI伺服器、自動化設備等先進領域，讓材料成為提升製程效率與品質的關鍵動能。

華新表示，此次也同時推出 Steeval™ 品牌下的IMS易車削系列產品，將有效提升刀具壽命以及表面光滑度，並改善斷屑情形，將為產業應用端帶來更好的加工體驗。