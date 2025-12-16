加速離岸風電推動 港務公司斥資35億建台中港37、38號碼頭

配合風場併網及區塊發開發的離岸風電政策需求， 提升台灣離岸風場建置量能，港務公司斥資35億元興建台中港37、38號2座重件碼頭，預計明年3月完工，並規畫明年5月提供離岸風電第三階段區塊開發使用。

港務公司自2019年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭提供離岸風電機預組裝及風國產化專區的製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

依經濟部公布的離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。

港務公司表示，台中港37、38號碼頭完工後，台中港將提供三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37、#38及#107碼頭，可同時提供3座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。