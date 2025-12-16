新成屋比預售屋貴？桃園平鎮出現房價倒掛 專家：關鍵在這

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影
桃園房市示意圖。記者游智文／攝影

台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園預售屋與新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元，屋齡5年內的新成屋則僅約34.9萬元，兩者相差7.5萬元，新成屋大約是預售屋的82折。

而桃園市各區當中，價差最大的是蘆竹區，新成屋均價比預售屋少了超過9萬元，相當於不到8折價！龜山區的價差亦高達9萬元，桃園區的新成屋也比預售屋便宜逾8萬元。

值得注意的是，桃園平鎮區則是唯一新成屋均價高於預售屋的「房價倒掛區」，新成屋每坪成交均價33.7萬元，足足比預售屋每坪單價貴2萬元之多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，唯一新成屋比預售屋貴、房價倒掛的平鎮區，因今年新成屋、預售屋交易的區段落差明顯所致。

台灣房屋平鎮直營店店長蘇凱炫指出，桃園平鎮的房市交易主要分布在兩大區塊，一個是與中壢市區連成一氣的平鎮市中心，新案每坪成交單價可達4、5字頭；一個是台66線快速道路以南的南勢山仔頂地區，每坪成交價格約3、4字頭相對親民。

蘇凱炫分析，由於平鎮市中心的開發較飽和，少有預售新案推出，所以平鎮今年的預售交易，幾乎通通集中在外圍的南勢山仔頂，也讓預售案的每坪成交均價相對低，新成屋交易則有部分市中心高價物件的交易撐場。

桃園平鎮區是桃園唯一新成屋均價高於預售屋的「房價倒掛區」，新成屋每坪成交均價33.7萬元，足足比預售屋每坪單價貴2萬元之多。台灣房屋提供
桃園平鎮區是桃園唯一新成屋均價高於預售屋的「房價倒掛區」，新成屋每坪成交均價33.7萬元，足足比預售屋每坪單價貴2萬元之多。台灣房屋提供

