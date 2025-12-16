最低投報率下降也沒用 今年土地及商用不動產投資金額僅166億逼近腰斬

2025年保險業的不動產投資最低投報率雖降低至2.545%，惟根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，今年土地及商用不動產的投資金額反而較去年減少，今年全年投資總額僅166億元，年減45.2%。

其中土地占比較高，包括國泰人壽與元大人壽都以購置土地為主，購置商用不動產的台灣產物保險（2832）與台灣人壽，則是因應自用辦公室需求。

根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，2025年大型商用不動產交易金額達1,501億元，雖較去年同期減少8%，但仍在十年均線的1,306億元以上，顯示今年商用不動產交易受到美國關稅衝擊有限。

今年廠房交易延續去年的強勁需求，今年全年交易金額為623億元，占整體商用不動產比重約42%，交易規模更為歷年來的第二高；科技業為最大買家，其中以半導體業貢獻半數，其次為電子零組件業，兩大產業皆為今年出口表現最亮眼的產業。

觀察近三年保險業購置不動產表現，各家保險業之中，以台灣人壽最為積極，累積投入金額為152億元，其次為國泰人壽及台新人壽，分別投入125億元和71.4億元。

保險業的投資產品之中，土地及地上權交易金額為326億元，占比60%，其中九成為工業土地，積極拓展大型物流倉儲市場。第二大宗則為辦公室，金額為90億元，以自用需求為主。

第一太平戴維斯總經理陳逸鴻指出，若本周央行未宣布降息，明年不動產投資最低投報率將提高至2.72%，保險業將會鎖定桃竹地區或台南高雄地區投報率3%以上且具規模的投資機會。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，今年保險業動能相對薄弱，壓抑的投資動能有機會於明年釋放，隨著電商及科技業對於專業現代化倉儲服務的需求提升，大型物流中心和倉庫因為有穩定租金收益且仍具未來發展潛力，將是保險業積極評估的目標。