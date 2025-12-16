逆風中展現強勢品牌力！聯聚中衡引爆七期商辦討論熱度

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
聯聚中衡公設示意圖／業者提供
聯聚中衡公設示意圖／業者提供

網路研調機構 OpView 統計指出，今年上半年房市指線上討論熱點，主要集中在具有地標效應的高價建築、豪宅品牌建商延伸系列及大型重劃區指標案，顯示市場焦點正逐步回到「品牌 × 區域 × 指標案」三大核心。

其中，台中豪宅一哥聯聚建設，除了在建商品牌名列前段班，旗下住宅包括今年甫完工個案「理仁柏舍」，以及商辦新作「聯聚中衡」，也都在品牌效應與七期區域話題升溫下成為社群討論焦點。

台中房仲業者表示，聯聚旗下子品牌「理仁建設」推出的首件作品「理仁柏舍」，自完工後便獲得住戶肯定。

個案基地位於新光三越與大遠百正對面，承襲聯聚30年累積的美學基因與品質，成功塑造中坪數精品宅形象，無論是公設空間、綠廊景觀、選材到設備配置，都能感受到聯聚細膩用心，也讓理仁建設後續作品備受期待。

而住戶的正向反饋，也使個案口碑持續累積，進一步強化品牌建商在市場上的信賴度與辨識度。

業者表示，除了住宅品牌效應益發明顯外，台中商辦市場也出現明顯的結構性變化。今年七期罕見地出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，企業自用需求與科技產業佈局帶動預售商辦成交量攀升。

主要是隨著中科、七期與水湳逐步串連，台中企業版圖正迎來新一輪形象與規格的升級，加上國際酒店品牌陸續進駐七期，使區域商務能量快速提升。核心區域的商辦供給因而更加稀有，市場對具規模與國際辨識度的指標產品持續升溫。

在七期國際化與企業需求升級的交會下亮相的聯聚第三棟商辦作品「聯聚中衡大廈」，被視為回應企業未來需求、支撐長期願景的重要作品。

該案攜手義大利代表性國際建築團隊 ACPV ARCHITECTS操刀全案建築與空間設計，以義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯加塔為設計靈感，採量體堆疊雕塑感輪廓，結合密斯‧凡德羅的雋永精神，形塑有別於傳統塔樓的細膩立面與高度識別性，打造具國際級商務門戶代表性的地標建築。

聯聚中衡位於市政北二路與朝富路口核心角地，基地面積達1,928坪，雙面臨路，樓高 37 層，完工後將成為自國道及74 號快速道路，望向七期時的重要城市門面。

個案規畫60至130坪彈性格局，主棟命名為 「Uffizi」，與之相鄰規劃則一棟複合式空間 「Gallery」，引進義式餐飲與設計選物品牌，並於兩者之間打造一座中央廣場「Piazza」，形塑可交流、共享的城市開放場域。

聯聚表示，多年來，聯聚以穩健步伐深耕七期，從住宅到企業總部型商辦皆延續安全、實用、美感的品牌精神。前兩棟商辦作品，以台商傳承精神為核心的「聯聚中雍大廈」，以及與隈研吾合作、以自然語彙為主軸的「聯聚中維大廈」，不僅刷新七期豪辦標準，也在企業之間累積深厚的品牌信任，成為企業思考長期布局時的首選。

聯聚中衡示意圖／業者提供
聯聚中衡示意圖／業者提供

