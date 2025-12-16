貸款不易 今年土地交易金額僅近1600億元、年減逾三成

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，2025年土地交易方面(大型土地與地上權)，由於第七波選擇性信用管制衝擊，今年全年土地交易僅1,592億元，年減率為34%。

整體而言，商用不動產交易延續去年動能，與土地市場呈分歧的局面。

第一太平戴維斯表示，建商購地動能受房市政策緊縮所影響，於今年第1季大舉購入527億元的土地庫存後，後三季購地動能逐季下滑。

總計，今年全年土地及地上權交易金額為1,592億元，年減34%；其中今年全年建商購地動能累積交易金額僅達962億元，年減達42%。

第一太平戴維斯指出，由於貸款不易，過往建商透過積極購置市區老舊商用不動產來獲取精華區土地的動能也降低。

第一太平戴維斯分析，雖然建商購地縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開或公辦都更等開發案，包括高雄捷運、新北捷運等，其中投資金額最高的Y7新北十四張捷運聯開案，由宏匯集團、愛山林、甲山林合組的環宇上城公司得標，預計投資985億元開發14.3公頃之基地，興建住宅、辦公和商場等複合式建築。

