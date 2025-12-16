美國關稅衝擊有限 2025年商用不動產交易金額1,501億元 守穩十年線上

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，2025年大型商用不動產交易金額達1,501億元，雖較去年同期減少8%，但仍在十年均線的1,306億元以上，顯示今年商用不動產交易受到美國關稅衝擊有限。
根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，2025年大型商用不動產交易金額達1,501億元，雖較去年同期減少8%，但仍在十年均線的1,306億元以上，顯示今年商用不動產交易受到美國關稅衝擊有限。第一太平戴維斯提供

11月台灣出口創下史上新高，年增率連續25個月正成長，推升台灣2025年經濟成長率預測上升至7.37%，AI產業的快速崛起帶動商用不動產買氣穩定維持。

根據第一太平戴維斯統計(截至12月15日)，2025年大型商用不動產交易金額達1,501億元，雖較去年同期減少8%，但仍在十年均線的1,306億元以上，顯示今年商用不動產交易受到美國關稅衝擊有限。

今年廠房交易延續去年的強勁需求，今年全年交易金額為623億元，占整體商用不動產比重約42%，交易規模更為歷年來的第二高；科技業為最大買家，其中以半導體業貢獻半數，其次為電子零組件業，兩大產業皆為今年出口表現最亮眼的產業。

第一太平戴維斯觀察，近兩年積極擴廠的半導體業，包括日月光投控（3711）集團和台灣美光等中、美兩大半導體大廠，日月光投控集團購置金額達250億元，集團旗下的日月光半導體與矽品積極擴廠，矽品投入高達70億元於台灣中部擴廠，日月光半導體今年分別以65億及42.3億購置南科高雄園區及中壢產業園區的廠房。

台灣美光則是持續深化在台布局，去年購置台南產業園區廠房後，今年再以30.5億元購置中科后里園區廠房，累積近兩年交易總額達123.8億元。

辦公室交易規模排名第二，總金額為291億元，占比19%，購置動能較去年小幅回升，最大筆交易為陽明海運（2609）以112.2億元購買南港的華固中央置地全棟辦公樓，是近年最大宗自用辦公總部購置案。另外統一超（2912）、創新宇宙及美好證券則分別於今年購置內湖V-Park的B、C兩棟，交易總金額為81.6億元。

零售不動產則排名第三，交易總金額為272億元，主要交易包括竹北豐生活購物中心的預售買賣案，以及樂富一號REITs購買台茂部分產權，分別貢獻162.6億元及77.4億元。

買方方面，科技業今年全年投入613億元，連續三年成為最大買方，偏好既有廠房或新建廠辦以快速投產。

進一步觀察今年科技業購置工業不動產交易中，有八成都集中在科學園區或產業園區內，顯示有完整基礎設施的工業園區能降低自行建置基礎設施的成本、加速建廠時程並減低不確定性，仍最受產業青睞，特別是AI發展熱潮下，電力供應強度與穩定度將成買方評估重點。

展望2026年，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，全球AI產業熱度不減，主計處預估在外銷訂單拉升下，明年經濟成長率將達3.54%，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。

他指出，科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。

不動產投資方面，黃瑞楠分析，由於市區不動產投報率仍未提升，考量資金成本下，投資型買方投入商用不動產意願低，自用投資人仍是市場主力，賣方價格保持彈性才有機會成交。

科技業 半導體

