商仲：AI撐盤 今年大型不動產交易沒有想像中差

中央社／ 台北16日電

商仲第一太平戴維斯統計，雖受關稅、匯率、利率等因素干擾，但因AI產業崛起，使商用不動產買氣穩定維持，今年大型不動產交易金額為新台幣1501億元，雖年減8%，對照過去10年均線1306億元以上，今年表現沒有想像中差。

展望明年，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，上半年最大變數在於台美貿易關稅談判結果，將牽動企業投資布局與不動產需求走向。

第一太平戴維斯今天舉辦2025年終記者會，總經理陳逸鴻指出，今年4月美國總統川普祭出關稅，確實造成第2季商用不動產縮小交易量，直到下半年交易量又回到單季約300多億元，接近400億元；尤其9月、10月科技業或傳產陸續出現5億至8億元的辦公室買盤，支撐商用不動產成交量。

土地交易方面包括大型土地與地上權，因去年央行祭出第7波房市管制措施，今年建商購地動能受房市政策緊縮影響，主要交易偏向購置老飯店，作為未來土地整合與開發布局，2025年土地交易僅1592億元，年減率為34%。整體而言，商用不動產交易延續去年動能，與土地市場呈分歧的局面。

第一太平戴維斯統計，保險業今年在土地及商用不動產的投資總額僅166億元，年減45.2%，其中以土地占比較高，包括國泰人壽與元大人壽都以購置土地為主，購置商用不動產的台灣產物保險與台灣人壽，則是因應自用辦公室需求。今年保險業不動產投資最低投報率降至2.545%。

展望明年企業不動產表現，黃瑞楠表示，市場關注台美貿易關稅談判結果，台灣是否可取得接近主要競爭對手的關稅條件，此外台灣對美承諾的投資金額與產業類型同樣重要，若投資重心過度集中在美國設廠，是否排擠台灣本地擴產與投資，將影響國內工業不動產需求，須持續觀察。

黃瑞楠說，明年適逢2026年選舉年，預期政府會釋出政策利多，同時也要關注央行明年是否會放鬆房市管制，讓資金流向不動產，將左右交易量能否回升的關鍵。

