預售屋 vs 新成屋怎麼選？桃園這區赫見「房價倒掛」

買新屋怎麼選最划算？台灣房屋根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋、新成屋價差，今年桃園市預售屋均價約42.4萬元，屋齡5年內的新成屋則僅約34.9萬元，兩者相差7.5萬元，新成屋大約是預售屋的82折。

桃園市各區當中，價差最大的是蘆竹區，新成屋均價比預售屋便宜超過9萬元，相當於8折價。龜山區的價差亦高達9萬元，桃園區的新成屋也比預售屋便宜逾8萬元。

平鎮區則是唯一新成屋均價高於預售屋的「房價倒掛區」，新成屋均價33.7萬元，足足比預售屋貴2萬元之多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，蘆竹、龜山的預售屋與新成屋價差大，是因2020~2022年湧現推案的蘆竹山鼻、龜山A7等新興重劃區，近期新案交屋量大，當時取得成本相對低的物件，完工釋出到市場，使新成屋的均價相對平實。

同時兩地的成熟鬧區，包括蘆竹南崁水岸、龜山長庚商圈，以及桃園巨蛋周邊，今年也出現難得的預售新案，交易表現不差，成交價碼站上5字頭，使預售屋跟新成屋間的均價落差拉大。

唯一新成屋比預售屋貴、房價倒掛的平鎮區，則是因今年新成屋、預售屋交易的區段落差明顯所致。

台灣房屋平鎮直營店店長蘇凱炫指出，平鎮的房市交易主要分布在兩大區塊，一個是與中壢市區連成一氣的平鎮市中心，新案單價可達4、5字頭，一個是台66線快速道路以南的南勢山仔頂地區，價格約3、4字頭相對親民。

由於平鎮市中心的開發較飽和，少有預售新案推出，所以平鎮今年的預售交易，幾乎通通集中在外圍的南勢山仔頂，也讓預售案的均價相對低，新成屋交易則有部分市中心高價物件的交易撐場，使均價略勝預售屋一籌。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，預售屋具備「低自備、可分期、可客變」等特色，對資金有限又想買新房的小資族來說，可保留較大的財務規劃彈性。

不過現在購買預售屋，面臨預售期間禁止轉售的限制，完工交屋後，房地合一稅的重稅期也會重新計算，且從簽約到交屋申貸的過程中，可能因政經環境改變，導致申貸時的條件與簽約時不同，尤其近兩年碰上央行信用管制措施趨嚴，相關交易糾紛愈來愈多，也讓部分消費者對預售屋卻步。