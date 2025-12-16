雙北買房選哪？統計發現有一群人悄悄返回兩房市區

房仲統計近一年雙北各行政區交易量，和五年前相比，發現大安、板橋兩個核心蛋黃區交易量排名均上升，顯示在房價反轉下修之際，有一群人正悄悄返回相對保值的蛋黃房市區。

根據永慶房產集團統計實價資料，近一年北市住宅交易最多仍為中山區，達970件，其次依序為大安區，內湖區

文山區及北投區。和五年前比較，大安區從第五名躍升至第二名，打敗內湖、文山、北投區。

新北市部分，近一年交易量最多也仍是淡水區，達1838件，其次為板橋區，達1818件直逼淡水，其他依序為中和區、新莊區、新店區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區為北市最核心的蛋黃區，有天龍國裡的天龍區之稱。

該區生活機能、學區、交通及綠地樣樣不缺，在市場冷凍、價格盤整之時，大安區住宅也相對擁有較強的保值能力，也因此儘管市況降溫，仍有強大的吸引力吸引民眾置產，使得大安區交易占比躍升至第二。

至於板橋區，陳金萍分析，板橋區原本就人潮聚集，具有穩定且大量住宅需求，也促使當地物件保值能力較強，在迎接市場氛圍轉變時，交易量也相對新北市其他區域更有支撐力。

陳金萍表示，整體來看，雙北住宅市場較五年前均明顯降溫，台北市與新北市交易量皆縮減逾四成，不過北市中山區、新北市淡水區仍持續穩坐雙北交易量冠軍。

她表示，中山區商業機能集中，交通便利，產品多元，且房價具有一定彈性，是長期位位居台北第一主因。