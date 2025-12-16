台中七期罕見商辦熱過豪宅！聯聚抓準趨勢 攜手ACPV推中衡大廈

近年科技產業蓬勃發展、台商回流等，推升商辦需求，甚至熱潮蔓延至台中，七期更罕見出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，台中豪宅一哥聯聚建設抓準趨勢，推出商辦案「聯聚中衡大廈」，不僅成為市場焦點，更強化了住宅、商辦的品牌韌性。

據網路研調機構 OpView 最新統計，今年上半年房市指標建案的線上討論熱度，主要集中在具有地標效應的高價建築、豪宅品牌延伸系列與大型重劃區的指標案，顯示市場焦點正逐步回到「品牌 × 區域 × 指標案」三大核心。

專家指出，近年住宅市場雖受政策干擾，買氣一度放緩，但高指名度品牌建商的討論度仍維持穩健，甚至呈現更高度的集中，反映出品牌力在盤整期展現更強的相對韌性，也使市場分層現象愈加明顯。

在這股結構性趨勢推動下，深耕台中七期30年的聯聚建設，以獨到美學與品質堅持，與七期土地布局，累積出高度的品牌辨識度，長年穩居台中豪宅品牌的討論焦點。

聯聚建設旗下住宅、商辦與子品牌作品皆受到高度關注，尤其於今年甫完工個案「理仁柏舍」，以及商辦新作「聯聚中衡」，更在品牌效應與七期區域話題升溫下成為社群討論焦點。

聯聚旗下子品牌「理仁建設」推出的首件作品「理仁柏舍」，基地位於新光三越與大遠百正對面，承襲聯聚30年來美學基因與品質基準，成功塑造中坪數精品宅形象，無論是公設空間、綠廊景觀、選材到設備配置，都能感受到聯聚的細膩用心，完工後，住戶的正向反饋，使個案口碑持續累積，進一步強化品牌建商在市場上的信賴度與辨識度。

值得一提的是，商辦市場也出現明顯的結構性變化，今年七期罕見出現商辦熱度超越豪宅現象，顯見企業自用需求與科技產業布局帶動預售商辦成交量攀升。

專家指出，隨著中科、七期與水湳逐步串連，台中企業版圖正迎來新一輪形象與規格的升級，加上國際酒店品牌陸續進駐七期，使區域商務能量快速提升。核心區域的商辦供給因而更加稀有，市場對具規模與國際辨識度的指標產品持續升溫。

看好企業需求升級，聯聚建設推出第三棟商辦作品「聯聚中衡大廈」，該案攜手義大利代表性國際建築團隊 ACPV ARCHITECTS操刀全案建築與空間設計，以義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯加塔為設計靈感，採量體堆疊雕塑感輪廓，結合密斯‧凡德羅的雋永精神，形塑有別於傳統塔樓的細膩立面與高度識別性，打造具國際級商務門戶代表性的地標建

「聯聚中衡」位於市政北二路與朝富路口核心角地，基地面積達1,928 坪，街廓完整、雙面臨路，樓高37層，完工後將成為自國道及74號快速道路，望向七期時的重要城市門面。

建築規劃60至130坪彈性格局，滿足企業在空間選擇上的需求；主棟命名為 「Uffizi」，與之相鄰規劃則一棟複合式空間 「Gallery」，引進義式餐飲與設計選物品牌，並於兩者之間打造一座中央廣場「Piazza」，形塑可交流、共享的城市開放場域。對企業而言，不僅是行政與交通的樞紐，更是一個能凝聚品牌形象、延展企業文化的最佳舞台。

聯聚建設多年以穩健步伐深耕七期，從住宅到企業總部型商辦皆延續安全、實用、美感的品牌精神。前兩棟商辦作品，以台商傳承精神為核心的「聯聚中雍大廈」，以及與隈研吾合作、以自然語彙為主軸的「聯聚中維大廈」，不僅刷新七期豪辦標準，也在企業之間累積深厚的品牌信任，成為企業思考長期布局時的首選。

專家認為，近年企業愈發重視商辦所承載的品牌形象，將其視為招募人才與展現實力的關鍵資產。企業要能長久，靠的從來不僅是資本規模，而是能否建立足以跨越景氣循環、世代更迭的內在結構。放眼國際，許多能走過百年的歐美企業，如洛克斐勒等，都展現出共同軌跡，如穩健治理、可延續的文化、與能長期累積信任的社會影響力。