海外置產新熱點！馬來西亞馬六甲酒店式公寓台人占一半

海外不動產業者觀察發現，美國關稅戰後，高資產族布局馬來西亞、杜拜、日本、美國等海外房市熱，尤其馬來西亞第二家園計畫（MM2H）新制降低門檻、語言相通等成熱點，有國內建商在馬六甲酒店、酒店式公寓開發案，買家約一半是台灣人。

不動產業者提醒，民眾布局海外，除了考量投資門檻與房產持有年限，建議選擇匯率穩定或強勢的國家長期投資，並密切留意各國政策變化。最重要的是慎選服務優良的平台，以避免資訊不透明或遭遇詐騙風險。

馬來西亞去年放寬MM2H，取消了收入證明，並降低存款門檻，新制中的白銀等級僅需存款15萬美元，並購置當地房產至少持有10年，即可取得5年長期居留簽證（可續簽），無須放棄原有國籍，更能享有當地教育與醫療資源，吸引台人申辦。

40多歲的台灣高級精算師說，布局海外，他看過杜拜、日本等，日本房屋持有稅過高，杜拜語言不通。反觀馬六甲語言相通，且置產門檻僅需50萬馬幣（約400萬台幣），等於僅需再花費約1000萬台幣，子女即可就讀當地國際學校，CP值極高，加上服務平台是國內知名的上櫃建商，讓他能安心入手。

亞昕國際董事長姚政岳表示，鉑昕酒店不只是亞昕的第一個海外據點，更是集團向國際市場的一次深度挑戰。

亞昕國際總裁姚連地指出，當多數建商仍在觀望東協市場，亞昕國際以行動卡位。馬六甲兼具文化底蘊、國際旅遊客群與政策紅利，是台人最易融入的海外市場。

維昕國際董事張維珍說，亞昕集團在馬六甲海灣購入逾3萬坪土地，第一期開發兩棟43層高的「鉑昕國際酒店」，以及「亞昕THE RISE酒店式公寓」在今年7月開幕營運，銷售突破七成。

依市場評估，鉑昕酒店年均投報可望達6%以上，並具備短租、長租與酒店管理等三軌收益。