美國關稅影響 高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩

受到美國關稅政策不確定性影響，高雄港務分公司指出，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約86.21億元；貨櫃裝卸量約880萬TEU，然郵輪業務則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到港艘次創歷年次高。

高雄港務分公司表示，今年在透過多元化經營策略，在全體同仁共同努力下，取得豐碩成果，尤其在鞏固櫃量、綠色能源、離岸風電、郵輪產業等領域表現亮眼。像是高雄港船舶替代燃料(生質燃油)加注服務公開招商案，為因應國際減碳趨勢及航商需求，配合交通部海運替代燃料推動小組期程，以高雄港為首要船舶替代燃料加注服務發展港口，刻正推動第一階段生質燃油加注服務公開招商案，已於2025年10月1日至10月14日辦理公開閱覽，預計於2026年第1季辦理公開招商作業。

連海船舶裝卸承攬股份有限公司續租高雄港42、43號碼頭案，高雄港務分公司於2025年7月23日與連海船舶裝卸承攬股份有限公司簽訂續租「高雄港第一貨櫃中心第42、43號碼頭」10年契約，經營貨櫃及散雜貨物裝卸儲轉業務；台船環海風電工程股份有限公司承租高雄港116號碼頭案，台船環海風電工程股份有限公司於2025年10月17日起承租碼頭及部分後線場地3個月，作為離岸風電船停泊及施工用重件機具吊掛、儲放、改裝及動火施工等專用場域，可增裕營收。

此外，高雄港務分公司說，高雄港旅運中心商業空間已全數完成招商並營運，免稅商店由澎坊股份有限公司進駐，提供國際郵輪旅客免稅商品購物需求服務，懸挑區A、B區由承億酒店股份有限公司經營，自2025年6月起展開為期1年的推展期，以週末及郵輪靠港期間提供輕型飲食服務，並預計於2026年6月起提供正式餐飲服務。

至於，亞灣遊艇開發股份有限公司持續經營遊艇相關業務，擴大投資近億元興建餐飲設施，於2025年第4季起續租高雄港22號碼頭部分陸域及水域10年，未來高雄港遊艇產業將自第三船渠串聯至22號碼頭，活絡高雄港內遊艇活動及帶來觀光效益。

貨運部分，因應全球貨櫃輪大型化趨勢及 高雄港長遠發展布局，高雄港70號碼頭加深改建至水深-15.2公尺，並新增100呎軌道、繁靠設施更新；77至79號碼頭加深改建至水深-18公尺，可供2萬4 TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸。79號部份碼頭已於114年3月交付予航商，供其橋式起重機及門式起重機上岸。

郵輪部分則是，據統計高雄港2025年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高。另麗星郵輪首次雙船同步布局高雄港母港(探索星號)及掛靠港航線(領航星號)；歌詩達郵輪深耕高雄母港市場，已連續三年以高雄港為母港營運。

展望2026年，高雄港務分公司表示，將持續與航港產業夥伴攜手前行、共榮共好，打造永續、優質、安全效率及多元發展的港口，重點工作包括，高雄港新亞灣雙子星大樓開發案、高雄港液化天然氣接收站之卸收碼頭及外廓防波堤案、港區工程、郵輪產業、布袋港客運服務區活化招商、澎湖港馬公港區招商案等

其中，高雄港液化天然氣接收站之卸收碼頭及外廓防波堤案，主要是因應台灣中油股份有限公司為配合政府推動能源轉型政策，穩定供應國內天然氣需求用量，規劃於高雄港洲際二期辦理「洲際液化天然氣接收站投資計畫」，並於西南側海域投資興建外廓防波堤、卸收碼頭及附屬設施等商港設施，預計於2026年底與高雄港務分公司完成簽訂投資興建契約，整體計畫預計於2029年第三季先期供氣營運，2031年全面供氣營運。

郵輪部分則是，因高雄港旅運中心於2023年3月6日正式啟用，蓬萊國際旅運中心預計於2026年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，提升高雄港旅運的接待量能與服務品質。