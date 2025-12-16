再獲肯定！ 觀光署「台灣好行」獲第二屆 ESG 交通運輸永續傑出獎

交通部觀光署以「台灣好行推動 ESG 」為主題，參加由財團法人台北市交通文教基金會及社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同舉辦之「第2屆 ESG 交通運輸永續獎」，再次榮獲「傑出獎」肯定。此為觀光署連續第2年參獎並獲得殊榮，由副署長黃荷婷代表出席授獎。

觀光署表示，感謝主辦單位與評審委員的肯定，使台灣好行推動永續的成果再次受到重視。台灣好行自2010年推出以來，始終以旅客需求為核心，提供友善、便利的景點接駁服務，部分路線並配置隨車服務人員提供導覽解說，逐步成為國內旅運服務的新標竿。歷經15年推動，台灣好行路線由最初20條成長至90條，每年的搭乘人次更從不到100萬提升至560萬，路網遍布全臺，充分展現公私協力的成果，未來更將拔尖具國際潛力之推廣路線，持續提升搭乘品質。

觀光署於2024年首次參加「第1屆 ESG 交通永續獎」，即以「台灣好行推動 ESG 政策及展望」獲得「傑出獎」。今年第2屆續以「台灣好行路線營運業者永續轉型」為核心，承接前一年成果，持續以本署「永續韌性 × 數位創新」為宗旨，推動台灣好行辦理多項重要的永續政策，包括：制定《台灣好行 ESG 推動指引》、辦理全國7場 ESG教育訓練及客運業者座談會、輔導客運業者參與 ESG 專業人才培訓課程，並協助25條台灣好行路線進行碳足跡輔導 與盤查作業，預估可於今年底完成查證，為國內旅運服務的重要里程碑。

觀光署強調，本次獲獎象徵台灣好行永續推動已逐步深化並獲外界肯定，未來將持續結合客運業者、地方政府及國家風景區管理處力量，攜手推動永續運輸與永續旅遊，為臺灣打造更具韌性、更友善且更永續的旅遊環境。