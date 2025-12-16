快訊

百元爽嗑1披薩+2副餐！必勝客「這代碼」太划算 網友搶訂餐排到馬路上

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

再獲肯定！ 觀光署「台灣好行」獲第二屆 ESG 交通運輸永續傑出獎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署以「台灣好行推動 ESG 」為主題，參加由財團法人台北市交通文教基金會及社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同舉辦之「第2屆 ESG 交通運輸永續獎」，再次榮獲「傑出獎」肯定。此為觀光署連續第2年參獎並獲得殊榮，由副署長黃荷婷代表出席授獎。

觀光署表示，感謝主辦單位與評審委員的肯定，使台灣好行推動永續的成果再次受到重視。台灣好行自2010年推出以來，始終以旅客需求為核心，提供友善、便利的景點接駁服務，部分路線並配置隨車服務人員提供導覽解說，逐步成為國內旅運服務的新標竿。歷經15年推動，台灣好行路線由最初20條成長至90條，每年的搭乘人次更從不到100萬提升至560萬，路網遍布全臺，充分展現公私協力的成果，未來更將拔尖具國際潛力之推廣路線，持續提升搭乘品質。

觀光署於2024年首次參加「第1屆 ESG 交通永續獎」，即以「台灣好行推動 ESG 政策及展望」獲得「傑出獎」。今年第2屆續以「台灣好行路線營運業者永續轉型」為核心，承接前一年成果，持續以本署「永續韌性 × 數位創新」為宗旨，推動台灣好行辦理多項重要的永續政策，包括：制定《台灣好行 ESG 推動指引》、辦理全國7場 ESG教育訓練及客運業者座談會、輔導客運業者參與 ESG 專業人才培訓課程，並協助25條台灣好行路線進行碳足跡輔導 與盤查作業，預估可於今年底完成查證，為國內旅運服務的重要里程碑。

觀光署強調，本次獲獎象徵台灣好行永續推動已逐步深化並獲外界肯定，未來將持續結合客運業者、地方政府及國家風景區管理處力量，攜手推動永續運輸與永續旅遊，為臺灣打造更具韌性、更友善且更永續的旅遊環境。

台灣好行 ESG 觀光

延伸閱讀

星宇航空推動永續行動受肯定 勇奪雙料金獎

導入智慧化系統！長庚醫院看病收據無紙化「施行7年」 民眾自選印或不印

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

台達電投入ESG屢獲台灣企業永續獎 鄭崇華當「樂之者」思維更貼近孔子

相關新聞

海外置產新熱點！馬來西亞馬六甲酒店式公寓台人占一半

海外不動產業者觀察發現，美國關稅戰後，高資產族布局馬來西亞、杜拜、日本、美國等海外房市熱，尤其馬來西亞第二家園計畫（MM...

大師論壇登場 貝爾經濟學獎得主 羅賓森來了

2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）昨（15）日抵台，他今天將出席由經濟日報與台大共...

台版 CBAM 試申報 水泥列管

環球水泥日前宣布，今年11月起不再向台泥採購水泥原料，明年起全數改為海外進口。環境部長彭啓明昨（15）日表示，將要求氣候...

鋼市三大利基蓄勢向上走 中鋼看好前景「穩中透堅」

三大利基加持，鋼價蓄勢向上。俄烏和平出現關鍵轉折，加上大陸將自2026年對鋼鐵出口許可管制，配合「十五五計劃」拚經濟，市...

運具電動化進度不如預期 電動機車市售比年底目標20% 目前僅達成6.8%

因應全球氣候變遷，行政院核定12項關鍵戰略中，與民眾相關的「運具電動化及無碳化」與「商用車輛電動化及無碳化」成果出爐，電...

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

行政院9月底核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，從2026年開始推動至2035年，原先公布至2030年總經費需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。