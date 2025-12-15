台中都市空間設計大獎 都發局舉辦入圍作品展暨分享座談

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
都發局長李正偉與本屆入圍獲獎的參與來賓合影。都發局提供
為了都市整體設計及友善、宜居與永續環境發展，台中市政府都發局積極策劃「第12屆台中市都市空間設計大獎」，以「獨一無二」為主題，透過入圍作品展覽等系列活動，揭序都市建築、景觀環境及地方美學等城市風貌，並於15日舉辦座談活動，期許展現出多元的城市建築及設計能量。

台中市都發局長李正偉指出，隨著時空轉變，人們對於生活與居住空間品質更加講究，因此都市空間設計與環境美學受到更多的關注。

第12屆都市空間設計大獎，除了維持上屆｢年度空間設計首獎｣、｢建築空間獎｣、｢公共環境空間獎」、「小場域建築空間獎」、「評審特別獎」及為鼓勵台中市推廣獨有的「宜居建築設計獎」外，今年也考量接軌國際永續SDGs指標，增設「低碳永續建築獎」，總計7大類別獎項。

統計今年累積報名總件數82案，其中分別投件參賽118個作品，無論是建築開發商或是公共工程主辦機關報名都相當踴躍。

目前，23件入圍作品已於市府台灣大道市政大樓文心樓1樓公開展覧，將展出至12月23日，都發局希望藉由公開展覽，傳遞設計師與建築師們獨到的設計理念和實務經驗。

李正偉特別表示「入圍就是肯定！」，除了透過入圍作品展覽，向各界傳遞台中市都市發展中的建築形態與空間、景觀氛圍，彰顯出｢友善宜居｣、｢健康永續｣、「創意設計」的城市典範外，更要讓市民朋友對台中市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受，同時也讓第二大直轄市朝向淨零建築與國際永續指標SDGs社區發展與永續城市等目標接軌。

最後，李正偉也特別代表市長盧秀燕邀請各界共同參與今年12月29日下午2點，在勤美洲際酒店舉辦的「第12屆台中市空間設計大獎」頒獎典禮，一起揭曉本屆15件獲獎名單，分享獲獎的喜悅與榮耀，共同見證獨一無二的城市光榮。

分享座談會左起為建築師許榮江、都發局長李正偉、建築師劉偉彥及王銘鴻。都發局提供
都發局長李正偉代表市長為本屆空間設計大獎進行迎賓致詞。都發局提供
