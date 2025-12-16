快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

台版 CBAM 試申報 水泥列管

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環球水泥（1104）日前宣布，今年11月起不再向台泥（1101）採購水泥原料，明年起全數改為海外進口。環境部長彭啓明昨（15）日表示，將要求氣候署針對查驗進口水泥的認證機構，確實確認進口水泥碳足跡驗證，至少要與台灣同一規範。

彭啓明表示，鼓勵國內水泥業者再提升低碳能力，減少從國外進口水泥，確保台灣產業符合未來整個低碳永續的精神。另外台版碳邊境調整機制（CBAM）明年將試申報，列管水泥產品共六項。

進口水泥傾銷紛爭擴大，台泥日前表示，水泥公會已針對日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，環球水泥日前也回應，台泥近年供貨不穩、水泥價格居高不下，環泥今年11月起全面停止向台泥採購，明年起每年所需100萬噸水泥及熟料將全數改由日本、印尼、越南等國家進口。

彭啓明昨日赴立法院衛環委員會備詢，在受訪前提到，最近看到國內有水泥業者要大量自東南亞進口水泥，特別強調「水泥還是要符合低碳與循環精神。」

他說，環境部注意到進口水泥因包含海運運輸，碳足跡申報量可能較大，同時關切東南亞水泥碳足跡與碳含量申報、查驗證機制，「目前我們來看，非常的簡略」，氣候署要更確實檢驗進口水泥查驗證機構，至少要與台灣查驗證是同樣標準。

台泥 東南亞 日本

延伸閱讀

餐廳處理廚餘成本增 彭啓明：傾向不補貼

垃圾山暫置量今年只降20萬噸 彭啓明：明年底全部處理完成

生熟廚餘丟焚化爐如「燒開水」 立委籲落實源頭減量

影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

相關新聞

鋼市三大利基蓄勢向上走 中鋼看好前景「穩中透堅」

三大利基加持，鋼價蓄勢向上。俄烏和平出現關鍵轉折，加上大陸將自2026年對鋼鐵出口許可管制，配合「十五五計劃」拚經濟，市...

大師論壇登場 貝爾經濟學獎得主 羅賓森來了

2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）昨（15）日抵台，他今天將出席由經濟日報與台大共...

台版 CBAM 試申報 水泥列管

環球水泥日前宣布，今年11月起不再向台泥採購水泥原料，明年起全數改為海外進口。環境部長彭啓明昨（15）日表示，將要求氣候...

運具電動化進度不如預期 電動機車市售比年底目標20% 目前僅達成6.8%

因應全球氣候變遷，行政院核定12項關鍵戰略中，與民眾相關的「運具電動化及無碳化」與「商用車輛電動化及無碳化」成果出爐，電...

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

行政院9月底核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，從2026年開始推動至2035年，原先公布至2030年總經費需求...

三立埔心牧場購地案 國產署：各階段均符合法規

媒體報導，三立影城股份有限公司7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發。國產署今天澄清，此案國有土地於都市計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。