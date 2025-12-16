台版 CBAM 試申報 水泥列管

環球水泥（1104）日前宣布，今年11月起不再向台泥（1101）採購水泥原料，明年起全數改為海外進口。環境部長彭啓明昨（15）日表示，將要求氣候署針對查驗進口水泥的認證機構，確實確認進口水泥碳足跡驗證，至少要與台灣同一規範。

彭啓明表示，鼓勵國內水泥業者再提升低碳能力，減少從國外進口水泥，確保台灣產業符合未來整個低碳永續的精神。另外台版碳邊境調整機制（CBAM）明年將試申報，列管水泥產品共六項。

進口水泥傾銷紛爭擴大，台泥日前表示，水泥公會已針對日本、印尼進口水泥提出新傾銷調查申請後，環球水泥日前也回應，台泥近年供貨不穩、水泥價格居高不下，環泥今年11月起全面停止向台泥採購，明年起每年所需100萬噸水泥及熟料將全數改由日本、印尼、越南等國家進口。

彭啓明昨日赴立法院衛環委員會備詢，在受訪前提到，最近看到國內有水泥業者要大量自東南亞進口水泥，特別強調「水泥還是要符合低碳與循環精神。」

他說，環境部注意到進口水泥因包含海運運輸，碳足跡申報量可能較大，同時關切東南亞水泥碳足跡與碳含量申報、查驗證機制，「目前我們來看，非常的簡略」，氣候署要更確實檢驗進口水泥查驗證機構，至少要與台灣查驗證是同樣標準。