「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

行政院9月底核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，從2026年開始推動至2035年，原先公布至2030年總經費需求約453億元，而最新估算數據出爐，預計到2035年經費需約855億元。

參考「運具電動化及無碳化」提高電動運具數量、完善使用環境配套、以及產業技術升級轉型等三大策略推動商用車輛電動化及無碳化。

在推動構想上，行政院今年9月30日核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，2026起開始推動至2035年，至2035年需約855億元。

在電動商用小客車部分，經濟部已輔導中華汽車與納智捷推出國產電動小客車兩車款，預計今年底再推出一款納智捷的國產電動小客車，未來依產業環境採先緩後快原則推動。

電動小貨車部分，經濟部「電動商用車智慧運營驗證計畫」已輔導推出國產1.9噸一款、3.5噸二款，規劃自2026至2027年示範期、2028至2035年推廣期、2031年後穩定推動，目標2030年電動小貨車普及率5％、2035年普及率20％。