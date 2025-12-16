快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

行政院9月底核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，從2026年開始推動至2035年，原先公布至2030年總經費需求約453億元，而最新估算數據出爐，預計到2035年經費需約855億元。

參考「運具電動化及無碳化」提高電動運具數量、完善使用環境配套、以及產業技術升級轉型等三大策略推動商用車輛電動化及無碳化。

在推動構想上，行政院今年9月30日核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，2026起開始推動至2035年，至2035年需約855億元。

在電動商用小客車部分，經濟部已輔導中華汽車與納智捷推出國產電動小客車兩車款，預計今年底再推出一款納智捷的國產電動小客車，未來依產業環境採先緩後快原則推動。

電動小貨車部分，經濟部「電動商用車智慧運營驗證計畫」已輔導推出國產1.9噸一款、3.5噸二款，規劃自2026至2027年示範期、2028至2035年推廣期、2031年後穩定推動，目標2030年電動小貨車普及率5％、2035年普及率20％。

納智捷 經濟部

延伸閱讀

影／邱議瑩支持行政院不副署財劃法 批藍白毀憲亂政毀滅國家

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

財劃法傳行政院擬不副署 張麗善批只有政治

二氧化碳變黃金 中山大學創新光觸媒技術助減碳

相關新聞

鋼市三大利基蓄勢向上走 中鋼看好前景「穩中透堅」

三大利基加持，鋼價蓄勢向上。俄烏和平出現關鍵轉折，加上大陸將自2026年對鋼鐵出口許可管制，配合「十五五計劃」拚經濟，市...

大師論壇登場 貝爾經濟學獎得主 羅賓森來了

2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）昨（15）日抵台，他今天將出席由經濟日報與台大共...

台版 CBAM 試申報 水泥列管

環球水泥日前宣布，今年11月起不再向台泥採購水泥原料，明年起全數改為海外進口。環境部長彭啓明昨（15）日表示，將要求氣候...

運具電動化進度不如預期 電動機車市售比年底目標20% 目前僅達成6.8%

因應全球氣候變遷，行政院核定12項關鍵戰略中，與民眾相關的「運具電動化及無碳化」與「商用車輛電動化及無碳化」成果出爐，電...

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

行政院9月底核定「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」，從2026年開始推動至2035年，原先公布至2030年總經費需求...

三立埔心牧場購地案 國產署：各階段均符合法規

媒體報導，三立影城股份有限公司7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發。國產署今天澄清，此案國有土地於都市計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。