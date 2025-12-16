鋼市三大利基蓄勢向上走 中鋼看好前景「穩中透堅」

三大利基加持，鋼價蓄勢向上。俄烏和平出現關鍵轉折，加上大陸將自2026年對鋼鐵出口許可管制，配合「十五五計劃」拚經濟，市場需求端轉強，以中鋼、中鴻等為首的鋼鐵產業鏈將可望全面受惠，鋼價醞釀新一波漲勢。

中鋼（2002）領軍下鋼鐵股昨（15）日大漲，包括中鴻、威致、春雨等上市鋼廠都出現2%以上漲幅，鋼市是否由枯轉榮受高度期待。

中鋼專家表示，俄烏衝突和平談判出現重大進展，烏克蘭總統澤倫斯基表明放棄加入北約以換取和平協議，這項突破對俄烏停戰邁出一大步。

根據世界銀行報告指出，烏克蘭未來十年的重建需求約當新台幣16兆元，涵蓋基礎建設、住房、交通、能源設施等，對鋼鐵等基本建材需求將形成長期拉動力。

中鋼專家說，一旦俄烏和平進程明朗化，鋼鐵需求端的改善會「擋不住」，尤其基礎建設與重建投資推升下，鋼鐵產業鏈從上游的鐵礦、廢鋼到中下游的熱軋、鋼筋等大宗鋼材，預期將出現向上趨勢。

另一方面，中國大陸即將正式公布「十五五規劃」與後續的產業政策方向，鋼鐵減量與綠色轉型為重點方向。尤其面對出口連年高增與低價競爭引發貿易摩擦，大陸自2026年1月起對部分鋼材實行出口許可證制度，引導鋼鐵產業由「量的競爭」轉向「質的提升」，對亞洲鋼市帶來正向發展。

專家指出，明年是大陸「十五五（2026到2030年）」規劃開局之年，近日召開的中央經濟工作會議定調，明年要堅持內需主導等八項重點任務，繼續更積極財政政策。

同時提到明年要著力穩定房地產市場，加快構建房地產發展新模式，並將「建設強大國內市場」作為重點任務，並特別強調要堅持擴大內需這個戰略基點。

中鋼專家表示，以上多項國際局勢變化下，樂觀預期2026年鋼市前景將保持「穩中透堅」。主因在於，隨著中國大陸出口調控政策實施，短期內可減少外部價格競爭壓力，有助於形成價格支撐。

法人分析指出，以中鋼為首的鋼鐵族群有望在2026年脫離谷底，迎來結構性修復，昨天鋼鐵類股表現強勁，向來股性活潑的中鴻勁揚逾4%，威致、春雨等漲幅2%以上，多家個股紛紛從底部反彈。

但部分上市鋼廠主管說，短期鋼市仍需面對需求未完全回溫、成本壓力偏高等挑戰，因此仍需具備風險意識。期待上述多重利多因素逐步實現，為新年度鋼鐵產業帶來全新契機。