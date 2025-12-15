快訊

願赴立院國情報告 賴總統：台被推向立法濫權、在野獨裁懸崖邊緣

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

圓祥目標明年上半年完成雙抗藥物授權 未來三年都會有里程碑金入帳

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圓祥生技總經理何正宏。記者謝柏宏／攝影
圓祥生技總經理何正宏。記者謝柏宏／攝影

興櫃生技股圓祥生技（6945）總經理何正宏15日指出，旗下兩項雙特異性抗體新藥IBI302與AP505明年上半年有機會完成授權，未來三年每年都會有授權里程碑金可入帳，圓祥期許2027年正式損益兩平。此外，圓祥力拚十年內成世界級藥廠，不僅能將自有新藥推向市場，市值也要達30億美元以上。

圓祥生技專注於雙特異性抗體新藥開發，公司日前已取得科技事業核准函，將於近期啟動上櫃申請程序。圓祥生技目前除了在一期臨床的AP203、AP402和AP601的三項雙抗新藥之外，另有兩項分別在二期及三期的核心資產AP505與IBI302在中國大陸以外市場的授權與再授權潛力，近期以來受到市場相當多關注。

何正宏表示，IBI302主要針對濕式黃斑部病變（wet AMD）及糖尿病引起的黃斑部水腫為適應症，目前濕式黃斑部病變三期臨床試驗已進入取得主要療效指標（視力矯正）的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析，據推估已有多家廠商和信達針對IBI302海外授權積極展開洽談。

關於眼藥的授權市場，2024年國際大藥廠默沙東以總額約30億美元收購專注眼科經營的公司Eyebio，產品為臨床二期的抗體藥物，IBI302的潛在交易規模，有機會參照同類藥物市場價值及授權案例，此外，依據與合作夥伴的協議，圓祥生技將可獲得再授權金之分潤，若成功授權，將顯著挹注公司營運資金。

圓祥另一項主力產品AP505（PD-L1 x VEGF雙抗），由中國大陸授權夥伴天士力醫藥負責開發，在一期臨床展現安全性與具臨床價值的初步療效， 並已於2025年初同步展開兩個二期臨床試驗(中國)，其中一個特別針對大腸直腸癌，這對圓祥研發團隊而言，是一個非常振奮人心的消息。

圓祥目前正與天士力醫藥協議。由圓祥主導將AP505中國大陸以外市場授權給第三方，已有超過五家，包含全球前15大國際藥廠前來探詢，並已獲得一家美國投資銀行表達高度意願擔任本專案財務顧問，以加速圓祥與潛在授權夥伴的商務進程。

此外，近兩年國際上與圓祥AP505相同雙抗靶點的授權案，包含必治妥（BMS）和BioNTech總交易金額約111億美元、輝瑞與三生製藥授權合計12.5億美元、默沙東與禮新醫藥授權合計5.9億美元，都顯示國際大藥廠對於雙抗藥物市場未來發展的積極度和信心。

市場 生技股

延伸閱讀

美編月薪39K嫌太少？網友一看工作條件全傻眼：真的要偷笑了

009803兼顧市值更拚成長！股海老牛「會配息」才安心原因：本身就是一種實力

00878配息入帳了！第四季0.4元…近170萬人一起領息

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

相關新聞

三立埔心牧場購地案 國產署：各階段均符合法規

媒體報導，三立影城股份有限公司7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發。國產署今天澄清，此案國有土地於都市計...

房仲：第3季六都房價呈「北穩南弱」 高雄跌幅最深

台灣房屋表示，限貸令上路滿一年，房價變化南北兩樣情，據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，台北新北...

全球第3家 星宇航空獲Airline Ratings「7-Star PLUS」飛安認證

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航...

建築隔熱膜好處多 信義房屋：年前裝修是最佳時機

進入年底至農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察發現，多數屋主在粉刷、換窗或添新傢俱時，都是針對外觀與實用性，卻常忽略最影響居...

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。