圓祥目標明年上半年完成雙抗藥物授權 未來三年都會有里程碑金入帳

興櫃生技股圓祥生技（6945）總經理何正宏15日指出，旗下兩項雙特異性抗體新藥IBI302與AP505明年上半年有機會完成授權，未來三年每年都會有授權里程碑金可入帳，圓祥期許2027年正式損益兩平。此外，圓祥力拚十年內成世界級藥廠，不僅能將自有新藥推向市場，市值也要達30億美元以上。

圓祥生技專注於雙特異性抗體新藥開發，公司日前已取得科技事業核准函，將於近期啟動上櫃申請程序。圓祥生技目前除了在一期臨床的AP203、AP402和AP601的三項雙抗新藥之外，另有兩項分別在二期及三期的核心資產AP505與IBI302在中國大陸以外市場的授權與再授權潛力，近期以來受到市場相當多關注。

何正宏表示，IBI302主要針對濕式黃斑部病變（wet AMD）及糖尿病引起的黃斑部水腫為適應症，目前濕式黃斑部病變三期臨床試驗已進入取得主要療效指標（視力矯正）的最後階段，授權夥伴信達生物後續將進行主要療效與安全性數據分析，據推估已有多家廠商和信達針對IBI302海外授權積極展開洽談。

關於眼藥的授權市場，2024年國際大藥廠默沙東以總額約30億美元收購專注眼科經營的公司Eyebio，產品為臨床二期的抗體藥物，IBI302的潛在交易規模，有機會參照同類藥物市場價值及授權案例，此外，依據與合作夥伴的協議，圓祥生技將可獲得再授權金之分潤，若成功授權，將顯著挹注公司營運資金。

圓祥另一項主力產品AP505（PD-L1 x VEGF雙抗），由中國大陸授權夥伴天士力醫藥負責開發，在一期臨床展現安全性與具臨床價值的初步療效， 並已於2025年初同步展開兩個二期臨床試驗(中國)，其中一個特別針對大腸直腸癌，這對圓祥研發團隊而言，是一個非常振奮人心的消息。

圓祥目前正與天士力醫藥協議。由圓祥主導將AP505中國大陸以外市場授權給第三方，已有超過五家，包含全球前15大國際藥廠前來探詢，並已獲得一家美國投資銀行表達高度意願擔任本專案財務顧問，以加速圓祥與潛在授權夥伴的商務進程。

此外，近兩年國際上與圓祥AP505相同雙抗靶點的授權案，包含必治妥（BMS）和BioNTech總交易金額約111億美元、輝瑞與三生製藥授權合計12.5億美元、默沙東與禮新醫藥授權合計5.9億美元，都顯示國際大藥廠對於雙抗藥物市場未來發展的積極度和信心。